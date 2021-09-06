"Забудьте и не мечтайте": инициатор сноса памятника дружбы Москвы и Киева сообщила о триумфе

"Забудьте и не мечтайте": инициатор сноса памятника дружбы Москвы и Киева сообщила о триумфе
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
продолжениеБеглый советник Путина предрек Украине потерю транзита российского газа
Помимо "декоммунизации", депутат призывает устроить "дерусификацию" на Украине

Символ дружбы Москвы и Киева – гранитный монумент, установленный в столице Украины 20 лет назад, – демонтировали. Об этом сообщила киевский депутат Алина Михайлова, ранее добивавшаяся сноса памятника.

"Памятник дружбы с Москвой демонтирован. В принципе, это вся новость, которую вам нужно знать. Если вы вменяемых взглядов - можете уже откупоривать шампанское и праздновать",

– написала Михайлова в "Фейсбуке" в воскресенье, 5 сентября, заявив, что это "победа". 

За демонтаж памятного камня, мирно стоявшего в одном из спальных районов Киева – в сквере на улице маршала Якубовского и напоминавшего жителям о делах минувших дней, депутаты Киевсовета проголосовали еще в начале июля 2021 года. Против выступили только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". Этого им Михайлова не простила: в своем сообщении она назвала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука "Мертвечуком", а сам монумент – "чучелом".

"Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте",

– предупредила народная избранница тех, кто недоволен таким отношением к исторической памяти. А такие есть среди киевлян. Многие сетуют, что про их точку зрения никто не спросил, и полагают, что вскоре на освободившемся месте поставят "памятник дружбе Украины и США", – приводит E-News.su мнение местных жителей.

Впрочем, сама Михайлова тоже не вполне довольна. Ведь ее не позвали наблюдать за процессом уничтожения памятника и не дали устроить публичное мероприятие с телевидением, прессой, толпой сторонников. Но не исключено, что подобное вскоре будет: киевская депутатша намерена и дальше "вычищать" город от любых напоминаний о России и вообще провести "дерусификацию" Украины. Так что следует ждать новых разрушенных памятников и громких пиар-акций. 

Ранее в Москве отреагировали на уничтожение фигур Монумента славы Советской армии во Львове.

Источник: Facebook
Николай ВИКТОРОВ
Гость304036
Пожаловаться Ответить
Гость307700
У вас нет нет ни того ни другого. Точнее прошлое есть в виде старого, ржавого хлама, которым вы "гордитесь".
у Украины будкщее однозначно с теми кто идет вперед, а не на задворках истории, как вы
Классно идти вперед с протянутой рукой, одной за баблом, другой в нацистском приветствие.
Гость307700
Пожаловаться Ответить
Гость309021
Без прошлого, нет будущего.
У вас нет нет ни того ни другого. Точнее прошлое есть в виде старого, ржавого хлама, которым вы "гордитесь".
у Украины будкщее однозначно с теми кто идет вперед, а не на задворках истории, как вы
Гость309021
Пожаловаться Ответить
Без прошлого, нет будущего.
Гость308456
Пожаловаться Ответить
Анна Михайлова - какое типичное погоняло у закомплексованной идиотки, прикрывающей свое вонючее нутро изображением из себя украинки. Какая украинка эта макака со стадом дегенератов. Эта стадо мразей свою неполноценность и гнусность прикрывает якобы особенными отличиями от собственной семьи и предков - они типа украинцы. Нет, вы не украинцы, вы обыкновенное тупое завистливое вороватое бидло, скоты одним словом..
Гость304036
Пожаловаться Ответить
Ну вот наглядный пример мракобесия и долбоипизьма, абсолютная дура ломает то, что не строила. Оно конечно проще все порушить. Ну собственно жаль таких людей, но это ее выбор. Надеюсь все такие пророчества не сбудутся и славяне станут едиными. Без западного "демократического" навоза.
1
новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей