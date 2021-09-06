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Символ дружбы Москвы и Киева – гранитный монумент, установленный в столице Украины 20 лет назад, – демонтировали. Об этом сообщила киевский депутат Алина Михайлова, ранее добивавшаяся сноса памятника.
"Памятник дружбы с Москвой демонтирован. В принципе, это вся новость, которую вам нужно знать. Если вы вменяемых взглядов - можете уже откупоривать шампанское и праздновать",
– написала Михайлова в "Фейсбуке" в воскресенье, 5 сентября, заявив, что это "победа".
За демонтаж памятного камня, мирно стоявшего в одном из
спальных районов Киева – в сквере на улице маршала Якубовского и напоминавшего
жителям о делах минувших дней, депутаты Киевсовета проголосовали еще в начале июля
2021 года. Против выступили только представители "Оппозиционной платформы –
За жизнь". Этого им Михайлова не простила: в своем сообщении она назвала
лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука "Мертвечуком", а сам монумент – "чучелом".
"Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте",
– предупредила народная избранница тех, кто недоволен таким отношением к исторической памяти. А такие есть среди киевлян. Многие сетуют, что про их точку зрения никто не спросил, и полагают, что вскоре на освободившемся месте поставят "памятник дружбе Украины и США", – приводит E-News.su мнение местных жителей.
Впрочем, сама Михайлова тоже не вполне довольна. Ведь ее не позвали наблюдать за процессом уничтожения памятника и не дали устроить публичное мероприятие с телевидением, прессой, толпой сторонников. Но не исключено, что подобное вскоре будет: киевская депутатша намерена и дальше "вычищать" город от любых напоминаний о России и вообще провести "дерусификацию" Украины. Так что следует ждать новых разрушенных памятников и громких пиар-акций.
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