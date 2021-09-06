Помимо "декоммунизации", депутат призывает устроить "дерусификацию" на Украине

Символ дружбы Москвы и Киева – гранитный монумент, установленный в столице Украины 20 лет назад, – демонтировали. Об этом сообщила киевский депутат Алина Михайлова, ранее добивавшаяся сноса памятника.

"Памятник дружбы с Москвой демонтирован. В принципе, это вся новость, которую вам нужно знать. Если вы вменяемых взглядов - можете уже откупоривать шампанское и праздновать",

– написала Михайлова в "Фейсбуке" в воскресенье, 5 сентября, заявив, что это "победа".

За демонтаж памятного камня, мирно стоявшего в одном из спальных районов Киева – в сквере на улице маршала Якубовского и напоминавшего жителям о делах минувших дней, депутаты Киевсовета проголосовали еще в начале июля 2021 года. Против выступили только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". Этого им Михайлова не простила: в своем сообщении она назвала лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука "Мертвечуком", а сам монумент – "чучелом".



"Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте",

– предупредила народная избранница тех, кто недоволен таким отношением к исторической памяти. А такие есть среди киевлян. Многие сетуют, что про их точку зрения никто не спросил, и полагают, что вскоре на освободившемся месте поставят "памятник дружбе Украины и США", – приводит E-News.su мнение местных жителей.

Впрочем, сама Михайлова тоже не вполне довольна. Ведь ее не позвали наблюдать за процессом уничтожения памятника и не дали устроить публичное мероприятие с телевидением, прессой, толпой сторонников. Но не исключено, что подобное вскоре будет: киевская депутатша намерена и дальше "вычищать" город от любых напоминаний о России и вообще провести "дерусификацию" Украины. Так что следует ждать новых разрушенных памятников и громких пиар-акций.

Ранее в Москве отреагировали на уничтожение фигур Монумента славы Советской армии во Львове.