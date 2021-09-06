На словах, а не на деле: Киев уворачивается от официального приглашения Путина на встречу с Зеленским

На словах, а не на деле: Киев уворачивается от официального приглашения Путина на встречу с Зеленским
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Реального диалога на эту тему так и не было

Представители киевского режима с какой-то неведомой целью продолжают развивать в информационном пространстве тему возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако в реальности Киев ничего не делает для того, чтобы провести такой саммит.

Все потуги киевских властей свести в одном месте главнокомандующих России и Украины остаются исключительно на словах. Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не против обсудить проведение такого мероприятия, если Киев готов к конструктивному диалогу.

При этом власти Незалежной всячески уклоняются от подобного развития событий, предпочитая заниматься популизмом в прессе. Так, по словам осведомленного источника, близкого к Кремлю, Украина ни разу не пыталась переговорить с Россией на официальном уровне по вопросу организации саммита.

При этом, разумеется, руководителю главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрию Кулебе прекрасно известно, каким образом необходимо поступить для запуска переговоров по данному вопросу, отмечает РИА "Новости".

Вместе с тем украинские власти пытаются создать иллюзию, что именно Москва избегает разговоров о возможном проведении переговоров первых лиц двух государств. С какой целью представители киевского режима устраивают этот балаган, пока непонятно.

Кстати, недавно стало известно, что американский главнокомандующий Джо Байден отказался от визита на Украину в 2021-м году. Американский лидер посчитал необязательным отвечать коллеге из Незалежной взаимностью.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость306756
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Уж 8 лет как понятно, что все "укроплитики" знатное брехло, которое соревнуется исключительно в том у кого пузыри больше получатся, когда в лужу пердят
Гость309059
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Нелох — kлоун неудачник, потерявший свою квалификацию!
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Настоящий ОДЕССИТ
Нельзя верить брехунам хохлоебам. Самый поганый и лживый народ в Мире.
Вот "Беркут" в Киеве сожгли
Бандеровцы в своей столице
Но никого не привлекли
И вся страна как психбольница...
--
В Одессе тоже много жгли
И начали потом гордиться
Что колорадов подожгли
Вот что такое психбольница...
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Настоящий ОДЕССИТ
Нельзя верить брехунам хохлоебам. Самый поганый и лживый народ в Мире.
Вот невменяема страна
Бандера может ей гордиться
Вот нация совсем больна
И вся страна как психбольница...
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Настоящий ОДЕССИТ
Нельзя верить брехунам хохлоебам. Самый поганый и лживый народ в Мире.
Вот русский говорит братан
Хохлы воротят свои лица
От злобы бормоча ватан
И вся страна как психбольница...
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Настоящий ОДЕССИТ
Нельзя верить брехунам хохлоебам. Самый поганый и лживый народ в Мире.
Вот русский укры запретили
Почти везде, даже в больницах
На кухне впрочем разрешили
И мову всем в мозги вдолбили
И вся страна как психбольница...
Настоящий ОДЕССИТ
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Нельзя верить брехунам хохлоебам. Самый поганый и лживый народ в Мире.
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