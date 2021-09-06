Политик не может говорить

Первый президент Украины Леонид Кравчук в настоящее время находится в реанимационном отделении клиники, которая расположена в Мюнхене. Туда его отправили после перенесенной дома операции на сердце.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", состояние первого президента Незалежной немного улучшилось. Экс-президент частично пришел в сознание.

По информации издания, медики проводят различные исследования, чтобы понять, каким образом политик впал в кому – до этого сообщалось, что после тяжелой операции Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что Кравчук узнает своего внука, который находится рядом. Однако пока что пациент не может разговаривать.