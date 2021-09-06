Тяжелобольной Кравчук находится в реанимации в Германии

Политик не может говорить

Первый президент Украины Леонид Кравчук в настоящее время находится в реанимационном отделении клиники, которая расположена в Мюнхене. Туда его отправили после перенесенной дома операции на сердце.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", состояние первого президента Незалежной немного улучшилось. Экс-президент частично пришел в сознание.

По информации издания, медики проводят различные исследования, чтобы понять, каким образом политик впал в кому – до этого сообщалось, что после тяжелой операции Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что Кравчук узнает своего внука, который находится рядом. Однако пока что пациент не может разговаривать.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость307220
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ЭТОТ ИУДА ЕЩЁ НЕ СДОХ ?????
Настоящий ОДЕССИТ
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Не буду писать поганые слова.
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