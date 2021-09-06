По инициативе "Единой России" регионы получили уже три тысячи "скорых" и школьных автобусов

По инициативе "Единой России" регионы получили уже три тысячи "скорых" и школьных автобусов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Программа продолжится и в следующие четыре года

Более 900 машин скорой помощи и 2000 школьных автобусов уже получили регионы в рамках кампании по обновлению автопарка медицинских и образовательных учреждений в разных уголках страны. С данной инициативой ранее выступила "Единая Россия". Президент РФ предложение поддержал, а отечественные производители приступили к реализации запроса, не дожидаясь соответствующего постановления правительства. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

До конца 2021 г. регионы должны получить не менее 1600 автомобилей скорой медицинской помощи и свыше 4000 школьных автобусов. Правительство выделило на эти цели 15,5 млрд рублей. Благодаря тому, что отечественные компании оперативно запустили процесс производства и доставки техники, почти половина машин уже отправлена в регионы.

"Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря",

– заверил Юрий Борисов.

В следующие четыре года обновление парка "скорых" и школьных автобусов в регионах продолжится. Ежегодно на закупку этой техники кабмин будет выделять по 16 млрд рублей.

О том, что регионы нуждаются в новых машинах, "Единая Россия" ранее обратила внимание президента. Он включил этот вопрос в свое Послание Федеральному собранию. Данная инициатива также нашла отражение в народной программе "Единой России". Полный текст программы, с которой партия выходит на выборы – 2021, уже опубликован.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

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