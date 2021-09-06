Нашли "крайнего бомжа": на Украине назвали инсценировкой телефонные угрозы Зеленскому

Нашли "крайнего бомжа": на Украине назвали инсценировкой телефонные угрозы Зеленскому
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Спецслужбы устроили для президента пиар, уверен депутат

Угрозы, поступившие накануне президенту Владимиру Зеленскому – обыкновенная пиар-акция, нацеленная на спасение рейтинга вчерашнего исполнителя роли Голобородько из "Слуги народа". Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, оценивший инцидент с главой государства.

Как отмечает источник, днем ранее неизвестный позвонил в СБУ и начал угрожать расправой президенту Украину. Спецслужбы перезвонили на исходящий номер, и им ответила сотрудница Киево-Печерской лавры. Она сообщила, что неизвестный мужчина попросил у нее телефон чтобы совершить вызов. Позднее оказалось, что президенту Незалежной угрожал человек, не имеющий определенного вида жительства и имеющий признаки психического расстройства.

По словам политика, администрация Зеленского решила таким образом поднять рейтинг президента. Журавко предполагает, что тем самым команда лидера послала населению сигнал о том, что фигура президента настолько знаковая, что в отношении главы государства пытаются совершить теракт.

"Это лишь информационный повод. Потом они быстро находят злоумышленника. Я считаю, он никому не нужен", – выразил мнение бывший депутат.

Экс-парламентарий также выразил уверенность, что в скором времени украинские власти снова разыщут "крайнего бомжа", который также начнет угрожать президенту.  Последнего, напомнил Журавко, отыскали всего спустя четыре часа. 

"Потом, если понадобится, будет еще один такой же человек", – высказался Журавко в интервью для РИА ФАН.

Ранее Журавко заявил, что президентство Зеленского стало для украинцев "могильником".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость307220
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КОМУ ОН НУЖЕН ЭТОТ ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ КЛОУН ????? ЕСЛИ ПРИБЬЮТ ЕГО ТО УКРАИНЕ ПОЧИЩЕ БУДЕТ ОТ ВСЯКИХ ОТМОРОЗКОВ ДИБИЛОВ
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