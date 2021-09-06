Россия отреагировала на захват президента Гвинеи мятежниками

Россия отреагировала на захват президента Гвинеи мятежниками
Альфа Конде. Фото: Ben Kriemann/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва призвала все политические силы Республики вернуться в конституционное поле

Москва потребовала от мятежных сил немедленного освобождения 83-летнего президента Гвинеи Альфы Конде. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время местоположение Конде неизвестно. В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти", – подчеркнули на Смоленской площади.

Министерство призвало всех участников нынешних событий в Республике сесть за стол переговоров, а также воздержаться от шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие.В российском дипведомстве ожидают, что политические силы в стране вернутся в конституционное русло.

Накануне стало известно о попытке переворота в Гвинее. Бывший командир полка спецназа полковник Мамади Думбуйя с группой военных совершил захват власти. Мятежник объявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, глава государства находится под контролем военных в безопасном месте.

Конде руководит Гвинеей с 2010 года. Недавно поправки в Конституцию дали ему право баллотироваться на высший пост в Республике еще дважды. Такое положение вещей не устроило оппозицию. В ходе уличных беспорядков погибли более 40 человек, сообщает телеканал "360". Несмотря на тот факт, что Гвинея является довольно бедной страной, в июле Конде увеличили зарплату, что также вызвало возмущение сограждан.

Из-за госпереворота был отменен визит главы МИД Гвинеи Ибраима Халиль Каба в Москву, который был намечен на 6-8 сентября.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость308192
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Молодцы гвинейцы, а наш плешивый уже более 20 лет на троне уже корни из задницы пустил, вот живой пример как надо власть менять.
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