Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Ситуация на границе Белоруссии и Польши продолжает усугубляться с каждым днем. Согласно заявлению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, сложившаяся обстановка является наиболее сложной за последние 30 лет. 

Варшава настаивает на том, что белорусские военные помогают нелегальным мигрантам пересекать границу. И делается это все с подачи президента Белоруссии Александра Лукашенко, действия которого охарактеризовали как провокацию. Не помогают стабилизировать ситуацию и 2000 военнослужащих, которые были привлечены к охране польско-белорусской границы. Как отметил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, после того, как 2 сентября Варшава ввела чрезвычайное положение на границе, было зафиксировано 457 попыток ее незаконного пресечения. 

При этом премьер-министр Польши уверен, что странам нужно быть готовым к новым провокациям. Напомним, что 10 сентября стартуют учения "Запад-2021", которые пройдут на территории России и Белоруссии. 

"Уже сегодня на границе были слышны взрывы на прилегающих полигонах", 

– заключил Моравецкий. 

Напомним, что ранее поляки обвинили Россию в разгоревшемся миграционном кризисе. Как уверяют эксперты, сценарий происходящего тщательно продумали в Москве, а Минск занимается лишь его реализацией. Также РФ припомнили "проблемы" на границе со странами Прибалтики. 

Источник: Onet.pl ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Украинец
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Пшеки. Это не взрывы, а выхлопы хохлов от пиндосовских бобов. Газ добывают)
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