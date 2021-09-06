Призывы Украины изменить "нормандский формат" оскорбляют Францию и Германию - Лавров

Призывы Украины изменить "нормандский формат" оскорбляют Францию и Германию - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Берлин и Париж молча отводят глаза в ответ на заявления Киева о привлечении новых игроков в процесс разрешения конфликта в Донбассе

Власти Украины своими призывами к расширению "нормандского формата" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе напрямую оскорбляют Германию и Францию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сегодняшней встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ.

По его словам, Москва предъявляет факты, как киевский режим не просто увиливает от выполнения Минских соглашений, а подрывает их. В это время официальные лица Незалежной, которые отвечают за мирных процесс разрешения ситуации в мятежном регионе, называют договоренности мертвыми и требуют привлечь новых посредников, на что представители Германии и Франции "молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ", указал министр.

"И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?" – подчеркнул шеф отечественной дипломатии.

Как ранее отметили в издание National Interest, в ходе своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский сделал какое-то странное предложение американскому коллеге Джо Байдену в связи с урегулированием в Донбассе. Оно было настолько непродуманным и явно спонтанным, что его не поняли ни журналисты, которым украинский лидер об этом сообщил на брифинге, ни, вероятно, в Белом доме. Экс-комик позвал главу США в "какой-то формат".

А советник офиса главы Незалежной Алексей Арестович, являющийся еще и спикером киевской делегации в ТКГ, комментируя итоги встречи Зеленского с Байденом и вовсе объявил, что Украина и ее лидер уже не висят "на крючке" Минских соглашений. Что конкретно он имел в виду, пока остается непонятным.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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А может Германия и Франция скажут свое веское слово, как только похолодает.
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