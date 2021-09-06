Украинские власти продолжают отвлекать внимание населения от насущных проблем

Пока на Украине празднуют снос памятника дружбы с Москвой, эксперт Марат Баширов уверен, что поводов для радости у жителей Незалежной не так много. Политолог уверен, что таким образом Киев просто пытается переключить внимание граждан с внутренних проблем страны на разжигание ненависти к Москве.

Баширов также подчеркнул, что действующий режим продолжает свою русофобскую политику, старательно цепляясь за любую возможность сохранить власть в своих руках. Иными словами, Киев охотно использует любой информационный повод, чтобы меньше говорить о конфликте в Донбассе, увеличении тарифов ЖКХ и других проблемах, атакуя при этом русский язык, культуру и памятники.

При этом, продолжил эксперт в разговоре с 5-tv.ru, снос памятника будет преподноситься населению как очередное доказательство развития национального суверенитета. Однако к этому утверждению имеется немало вопросов, поскольку недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон лишний раз указал на зависимость Киева от Запада.

Подводя черту, Баширов заявил, что об улучшении российско-украинских отношений не может идти и речи до тех пор, пока в Незалежной не сменится власть.

"Маргинальные власти, которые работают не на свой народ, уйдут, и тогда и памятник восстановят и, может быть, поставят новый",

– закончил политолог.

Напомним, что ранее Алина Михайлова сообщила о том, что памятник дружбы Москвы и Киева был демонтирован. Киевский депутат призвала всех, кто придерживается "вменяемых взглядов", открывать шампанское и радоваться этой "победе".