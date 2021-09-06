Эксперт указал на особую цель сноса памятника дружбы Москвы и Киева

Эксперт указал на особую цель сноса памятника дружбы Москвы и Киева
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинские власти продолжают отвлекать внимание населения от насущных проблем

Пока на Украине празднуют снос памятника дружбы с Москвой, эксперт Марат Баширов уверен, что поводов для радости у жителей Незалежной не так много. Политолог уверен, что таким образом Киев просто пытается переключить внимание граждан с внутренних проблем страны на разжигание ненависти к Москве. 

Баширов также подчеркнул, что действующий режим продолжает свою русофобскую политику, старательно цепляясь за любую возможность сохранить власть в своих руках. Иными словами, Киев охотно использует любой информационный повод, чтобы меньше говорить о конфликте в Донбассе, увеличении тарифов ЖКХ и других проблемах, атакуя при этом русский язык, культуру и памятники. 

При этом, продолжил эксперт в разговоре с 5-tv.ru, снос памятника будет преподноситься населению как очередное доказательство развития национального суверенитета. Однако к этому утверждению имеется немало вопросов, поскольку недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон лишний раз указал на зависимость Киева от Запада. 

Подводя черту, Баширов заявил, что об улучшении российско-украинских отношений не может идти и речи до тех пор, пока в Незалежной не сменится власть. 

"Маргинальные власти, которые работают не на свой народ, уйдут, и тогда и памятник восстановят и, может быть, поставят новый", 

– закончил политолог. 

Напомним, что ранее Алина Михайлова сообщила о том, что памятник дружбы Москвы и Киева был демонтирован. Киевский депутат призвала всех, кто придерживается "вменяемых взглядов", открывать шампанское и радоваться этой "победе". 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Украинец
Пожаловаться Ответить
Подонки. Бандерлогам скоро придет конец!
1
новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей