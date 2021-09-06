В Киеве указали из-за чего рухнет Украина

В Киеве указали из-за чего рухнет Украина
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский депутат оскорбил Лукашенко после приговора оппозиционерам
Власти Незалежной должны заниматься экономикой страны, а не концентрироваться лишь на членстве в западных союзах и блоках

Стремления киевского режима любой ценой затащить Незалежную в НАТО и ЕС негативно отражается на жизненном уровне украинцев. Из-за этой ошибки западные партнеры не видят республику в плане развития экономики. Более того, такая стратегия в будущем может привести к развалу страны вообще.

Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал эксперт Виктор Скаршевский.

"Украина просто никогда не будет в НАТО. <…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов", – считает эксперт.

Он добавил, что когда власти ставят целью исключительно вступление Украины в Североатлантический блок, тогда "стране конец".

По мнению экономиста, Незалежная должна стать "нейтральным" государством и прекратить делить мир на "натовскую" и "российскую" стороны.

Напомним, постмайданные руководители упорно стремятся в альянс с 2016 года. Однако в блоке все время дают понять Киеву, что в ближайшее время соборную туда не пустят. Недавно Керсти Кальюлайд, которая еще на тот момент была президентом Эстонии, заявила, что соборной придется дождаться "поворота истории" – лет эдак двадцать, чтобы стать членами ЕС и НАТО.

Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость309130
Пожаловаться Ответить
Оно не поднималось что бы рухнуть. Просто очередное ворьё, при помощи хорошо-разведённой толпы пришло к власти.
мрии Панаса.....
Пожаловаться Ответить
Продам землю,пошью шаровары с отливом и в Польшу,к пану..на сбор клубники и унитазы чистить.Польские унитазы ждут нас,шароварников:Слава Украине.Долб-ое-бам слава.
1
новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей