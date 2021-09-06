Власти Незалежной должны заниматься экономикой страны, а не концентрироваться лишь на членстве в западных союзах и блоках

Стремления киевского режима любой ценой затащить Незалежную в НАТО и ЕС негативно отражается на жизненном уровне украинцев. Из-за этой ошибки западные партнеры не видят республику в плане развития экономики. Более того, такая стратегия в будущем может привести к развалу страны вообще.



Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал эксперт Виктор Скаршевский.

"Украина просто никогда не будет в НАТО. <…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов", – считает эксперт.

Он добавил, что когда власти ставят целью исключительно вступление Украины в Североатлантический блок, тогда "стране конец".

По мнению экономиста, Незалежная должна стать "нейтральным" государством и прекратить делить мир на "натовскую" и "российскую" стороны.

Напомним, постмайданные руководители упорно стремятся в альянс с 2016 года. Однако в блоке все время дают понять Киеву, что в ближайшее время соборную туда не пустят. Недавно Керсти Кальюлайд, которая еще на тот момент была президентом Эстонии, заявила, что соборной придется дождаться "поворота истории" – лет эдак двадцать, чтобы стать членами ЕС и НАТО.

