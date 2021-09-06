Монарх попросил президента России о помощи

В конце августа состоялась встреча Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II. Бывший министр информации и культуры Салех Аль-Колаб раскрыл, о чем говорили лидеры двух стран.

Издание "Русская весна" с ссылкой на Asharq Al-Awsat пишет, что монарх обеспокоен тем, что сирийский город Деръа, который расположен недалеко от границы с Иорданией, стал оплотом терроризма.

Так, за последние несколько лет в Иорданию из Сирии бежало порядка одного миллиона беженцев. От этого не может не страдать экономическая и социальная жизнь страны, не говоря уже о вопросах национальной безопасности.

На данный момент, по словам Аль-Колаба, Россия является единственной страной, которая в состоянии держать ситуацию в Сирии под контролем, поэтому также сможет поспособствовать прекращению потока сирийцев в королевство.

Также экс-министр добавил, что у Иордании уже нет сил, чтобы терпеть этот нескончаемый поток, который со временем превратился в террористический анклав. Остается надеется, что объединенные силы Сирийской Арабской Республики и России смогут наконец очистить юг Сирии террористов и сделать так, чтобы мирное население вернулась в Деръа спустя много лет.

Ранее в Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Зеленским.