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Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал трусость в связи с вынесенным сегодня Минским областным судом жесткого приговора оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. С таким комментарием в выступил скандально известный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По мнению любителя устраивать перформансы в стенах ПАСЕ, белорусское руководство боится утратить контроль над гражданами, а поэтому сажают в тюрьму всех несогласных.
"Лукашенко – подонок и трус, и еще раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!" – написал один из поджигателей Дома профсоюзов в Одессе.
Также пан Гончаренко пожелал двум лидерам Координационного совета белорусской оппозиции скорейшего освобождения.
Ранее в понедельник, 6 сентября, суд в Минске приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения
свободы соответственно.
Белорусский оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец выразил предположение, что
целью такого вердикта является намерение бацьки торговаться с западными странами
– в обмен на свободу активистов те должны признать его легитимность в качестве президента и снять ряд санкций.
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