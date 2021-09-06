Украинский депутат оскорбил Лукашенко после приговора оппозиционерам

Украинский депутат оскорбил Лукашенко после приговора оппозиционерам
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любитель устраивать скандальные перформансы в ПАСЕ считает, что бацька боится утратить контроль над гражданами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал трусость в связи с вынесенным сегодня Минским областным судом жесткого приговора оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. С таким комментарием в выступил скандально известный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По мнению любителя устраивать перформансы в стенах ПАСЕ, белорусское руководство боится утратить контроль над гражданами, а поэтому сажают в тюрьму всех несогласных.

"Лукашенко – подонок и трус, и еще раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!" – написал один из поджигателей Дома профсоюзов в Одессе.

Также пан Гончаренко пожелал двум лидерам Координационного совета белорусской оппозиции скорейшего освобождения.

Ранее в понедельник, 6 сентября, суд в Минске приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Белорусский оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец выразил предположение, что целью такого вердикта является намерение бацьки торговаться с западными странами – в обмен на свободу активистов те должны признать его легитимность в качестве президента и снять ряд санкций.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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