В Варшаве "раскрыли" тайные замыслы Москвы в связи с предстоящими масштабными маневрами

С приближением старта российско-белорусских военных стратегических учений "Запад-2021" на Западе возрастает истерика и нервная тревога. Больше всего нашими маневрами обеспокоен восточный фланг НАТО на европейском континенте. Так, в Варшаве призвали альянс говорить с Москвой "на языке силы". Об этом говорится в статье польского издания Tygodnik TVP.

Масштабные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии вызывают тревогу в Варшаве, в связи с чем автор публикации призвал НАТО показать силу. По его словам, Москва дезинформирует Европу в вопросе количества участников "Запад-2021".

К тому же учения должны пройти в Калининградской области, которую РФ "милитаризирует в течение многих лет" с целью увеличения своего военного потенциала в районе бассейна Балтийского моря, отмечается в материале.

Польское правительство осознает серьезность ситуации, обусловленную не только "агрессивным характером" российско-белорусских маневров, их размахом и возможными провокациями. Тем более что до сих пор нерешенной остается ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, которая "использует мигрантов для ведения против этих стран гибридных атак", утверждает автор.

По его мнению, в блоке не недооценивают ситуацию, там опасаются "случайного" нарушения границы российскими или белорусскими подразделениями, чтобы "изучить масштаб и скорость реакции" государств-членов альянса.

"Цель маневров – не только учения, прежде всего отработка передвижения и логистики, но и создание ощущения угрозы в странах нашего региона, а также ослабление возможности вмешательства НАТО на его восточном фланге <...> Североатлантический союз должен повысить активность в этом регионе", призывает автор.

Он подчеркнул, что Москва понимает только язык силы, которым пользуется на протяжении многих лет.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти в Белоруссии. В маневрах примут участие около 200 тыс человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей. В частности, на полигоне "Мулино" Нижегородской области в учениях будут участвовать 200 военнослужащих из Индии.

