Киев призвал Вашингтон надавить на Москву из-за Крыма

Украинский МИД пожаловался американским конгрессменам на задержание на российском полуострове экстремистов

Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию из-за Крыма. К этому призвал американских конгрессменов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам по итогам сегодняшней встречи министра с с посланцами из США.

Отмечается, что пан Кулеба поведал делегации конгресса о "грубых нарушениях прав человека" в российском Крыму и пожаловался на якобы незаконные обыски и задержание силовиками РФ экстремистов на полуострове.

"Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.

Грэм пообещал украинскому министру, что американские законодатели и дальше будут поддерживать киевский режим в вопросе восстановления территориальной целостности Незалежной и в укреплении ее обороноспособности.

Кроме того, стороны обсудили угрозы от запуска газопровода "Северный поток – 2" (сегодня уложена последняя труба проекта – ред.) и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, в понедельник, 6 сентября, в Киев прибыла американская делегация в составе сенаторов Линдси Грэма, Джона Баррасcо, Томми Табервилля, Бена Сесса и члена Палаты представителей США Уильяма Тиммонса.

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Крым-это Россия
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У Куевской хунты🔱🤡😱🐷🐀 есть поверье:Если в канун Нового года трижды укусить себя за локоть,то вернется Крым.А если за <цензура>№й,то Донбасс.
Хохлы,Крым,это как девственность,ее не вернешь!Смиритесь-вас просто поимели!!!
₴ривна
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Крым вошел в состав России 238 лет назад.Когда еще не было ни США,ни Германии,ни Чехии,ни Словакии,ни Румынии,не было ни Бельгии,ни Хорватии,ни Словении,ни Финляндии и уж тем более, не было никакой Украины.....И все они считают,что Крым не должен быть российским.Полный бред.
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