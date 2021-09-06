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Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию из-за Крыма. К этому призвал американских конгрессменов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам по итогам сегодняшней встречи министра с с посланцами из США.
Отмечается, что пан Кулеба поведал делегации конгресса о "грубых нарушениях прав человека" в российском Крыму и пожаловался на якобы незаконные обыски и задержание силовиками РФ экстремистов на полуострове.
"Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.
Грэм пообещал украинскому министру, что американские законодатели и дальше будут поддерживать киевский режим в вопросе восстановления территориальной целостности Незалежной и в укреплении ее обороноспособности.
Кроме того, стороны обсудили угрозы от запуска газопровода "Северный поток – 2" (сегодня уложена последняя труба проекта – ред.) и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.
Напомним, в понедельник, 6 сентября, в Киев прибыла американская делегация в составе
сенаторов Линдси Грэма, Джона Баррасcо, Томми Табервилля, Бена Сесса и члена Палаты представителей США Уильяма Тиммонса.
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