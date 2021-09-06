На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова

На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
К расследованию были привлечены международные специалисты

Украинское МВД установило причину смерти Виталия Шишова – лидера "Белорусского дома на Украине". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 3 августа активист был найден найден мертвым. За день до этого он отправился на пробежку, а после не вернулся домой. Его тело было найдено висящим на дереве в парке неподалеку от дома. При этом личные вещи были на месте. Полицией было возбуждено дело по статье "умышленное убийство". 

Глава внутриполитического ведомства Незалежной Денис Монастырский рассказал, что следствие уже определилось с окончательной версией случившегося. Результаты расследования он пообещал обнародовать позже, отметив, что необходимо дождаться официального заявления Национальной полиции. 

К расследованию загадочной гибели лидера организации, в которую могли обращаться граждане Белоруссии, подвергающиеся гонениям в родной стране, были привлечены международные специалисты. 

Тем не менее, источник в полиции сообщил, что накануне гибели психическое состояние Шишова было нестабильным – его часто посещали суицидальные мысли. На это правоохранителей натолкнули найденые в его телефоне материалы. 

Ранее были названы вероятные причастные к гибели Шишова. В России предположили, что к смерти активиста могут быть причастны националисты из запрещенной в РФ экстремистской банды "Азов". 

Политолог Дмитрий Болкунец же считает, что в этом загадочном убийстве нужно искать след спецслужб Белоруссии. По мнению эксперта, таким образом Александр Лукашенко решил запугать оппозицию. 

Источник: "Интерфакс-Украина". ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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