Вашингтон усилит военную мощь Киева

Представители властных структур Незалежной и дня не могут прожить без антироссийских заявлений. На этот раз руководитель местного МИД Дмитрий Кулеба начал пугать нашу страну тайными знаками со стороны США и Украины.



По мнению начальника главного внешнеполитического ведомства Незалежной, договоренности его главнокомандующего Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом являются тревожным сигналом для российского государства, пишет РИА "Новости"

Речь идет о соглашении, по которому вашингтонская администрация обещала увеличить военную поддержку киевских просителей, поясняет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Украинского министра очень порадовало, что во время последней встречи Байдена и Зеленского глава американцев согласился финансово помочь военному сектору Незалежной, отмечает РИА ФАН.

Ранее начальник украинского МИД попросил Вашингтон надавить на Москву из-за крымского вопроса.