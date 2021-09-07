Сговорившиеся США и Украина послали тревожный сигнал России

продолжениеЗеленский встретится с Путиным по указке Байдена – бывший депутат Рады
Вашингтон усилит военную мощь Киева

Представители властных структур Незалежной и дня не могут прожить без антироссийских заявлений. На этот раз руководитель местного МИД Дмитрий Кулеба начал пугать нашу страну тайными знаками со стороны США и Украины.

По мнению начальника главного внешнеполитического ведомства Незалежной, договоренности его главнокомандующего Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом являются тревожным сигналом для российского государства, пишет РИА "Новости"

Речь идет о соглашении, по которому вашингтонская администрация обещала увеличить военную поддержку киевских просителей, поясняет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Украинского министра очень порадовало, что во время последней встречи Байдена и Зеленского глава американцев согласился финансово помочь военному сектору Незалежной, отмечает РИА ФАН.

Ранее начальник украинского МИД попросил Вашингтон надавить на Москву из-за крымского вопроса.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость309069
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Помощь будет снова заключаться в списанной армейской технике,или же вообще,как в 2014 году-в американских автомобильных и танковых аккумуляторах не первой свежести.В США не такие идиоты,чтобы Украине давать деньги.
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