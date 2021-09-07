Зеленский встретится с Путиным по указке Байдена – бывший депутат Рады

Зеленский встретится с Путиным по указке Байдена – бывший депутат Рады
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Уже долгое время не утихают кривотолки вокруг возможной встречи российского лидера Владимира Путина с главой незалежных Владимиром Зеленским. По мнению украинского политика Евгения Мураева, этому саммиту быть. Причем данное знаменательное событие не за горами.

Лидер партии "Наши" считает, что сейчас стороны активно обсуждают нюансы предстоящего мероприятия. Любопытным является тот факт, что бывший парламентарий Верховной рады убежден, что украинская сторона инициировала подготовку рандеву на высоком уровне по распоряжению американского главнокомандующего Джо Байдена. Именно такие указания глава США мог дать во время встречи с президентом Украины, отмечает телеканал "Наш".

"За закрытыми дверями Байден сказал, что решить проблему Украины без России невозможно", – передает слова украинца интернет-издание URA.RU.

Мураев внимательно следит за перемещениями главных игроков международной арены по миру. Так, его внимание привлекли поездки немецкого канцлера Ангелы Меркель. Политик обратил внимание, что глава правительства Германии сначала посетила Байдена, потом побывала у Путина, а после этого поехала к украинскому президенту. Мураев уверен, что во время этого вояжа согласовывались позиции по предстоящей встрече.

Так что, несмотря на сегодняшнюю неясность в данном вопросе, в скором времени он будет решен. Мураев отметил, что диалог главнокомандующего Незалежной с российским лидером необходим для стабилизации ситуации в украинском государстве.

Впрочем, российская сторона утверждает, что никаких официальных запросов по поводу проведения встречи от киевской администрации не поступало. Украина ограничивается лишь громкими заявлениями, не предпринимая никаких реальных шагов.

Источник: Наш ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость304036
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Мля интересно, а что в мире большей проблемы чем Хохлостан нету что ли???? Что все с ума посходили, Мелкая проблема на уровне Афгана и Сирии, там то блин то же не самые важные дела творятся. Единственно если все это рассматривать как борьбу за мировое господство, то тогда да, "элита" Хохляндии все сделала, что бы на хрен порвать с соседом и вылезать очко пендосам, т.е. встать в ряды пешек в борьбе СШП за мировую власть. Но только пешками жертвуют в итоге...
Гость307147
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Евг. Мураев вроде грамотный мужик, а говорить - то о чем?
Гость309052
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Это бидон своей собачке зелупе может приказывать, что угодно, а Путину он не указ
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