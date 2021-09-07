Президенты увидятся в этом году

Уже долгое время не утихают кривотолки вокруг возможной встречи российского лидера Владимира Путина с главой незалежных Владимиром Зеленским. По мнению украинского политика Евгения Мураева, этому саммиту быть. Причем данное знаменательное событие не за горами.



Лидер партии "Наши" считает, что сейчас стороны активно обсуждают нюансы предстоящего мероприятия. Любопытным является тот факт, что бывший парламентарий Верховной рады убежден, что украинская сторона инициировала подготовку рандеву на высоком уровне по распоряжению американского главнокомандующего Джо Байдена. Именно такие указания глава США мог дать во время встречи с президентом Украины, отмечает телеканал "Наш".

"За закрытыми дверями Байден сказал, что решить проблему Украины без России невозможно", – передает слова украинца интернет-издание URA.RU.

Мураев внимательно следит за перемещениями главных игроков международной арены по миру. Так, его внимание привлекли поездки немецкого канцлера Ангелы Меркель. Политик обратил внимание, что глава правительства Германии сначала посетила Байдена, потом побывала у Путина, а после этого поехала к украинскому президенту. Мураев уверен, что во время этого вояжа согласовывались позиции по предстоящей встрече.

Так что, несмотря на сегодняшнюю неясность в данном вопросе, в скором времени он будет решен. Мураев отметил, что диалог главнокомандующего Незалежной с российским лидером необходим для стабилизации ситуации в украинском государстве.

Впрочем, российская сторона утверждает, что никаких официальных запросов по поводу проведения встречи от киевской администрации не поступало. Украина ограничивается лишь громкими заявлениями, не предпринимая никаких реальных шагов.