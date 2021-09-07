Экс-президент уличил своего преемника в лицемерии

В Незалежной не прекращаются политические войны. Ситуация в стране серьезно дестабилизирована. Оппозиционно настроенные силы мечтают свергнуть нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Так, бывший местный президент Петр Порошенко не теряет случая задеть своего оппонента.



Недавно он высказался по поводу нашумевшей истории с посадками в Белоруссии. Там лидеров оппозиции отправили за решетку на весьма длительные сроки. Порошенко решил предвосхитить заявление по этому поводу Зеленского, который в своем глазу бревно не видит, а в чужом и соринке рад.

Так, бывший главнокомандующий Незалежной отметил, что нынешнему президенту не стоит выражать поддержку отправленным за решетку белорусским оппозиционерам. Ведь сам Зеленский делает все для того, чтобы на корню задушить украинских оппозиционеров. Разумеется, к обиженным и обделенным Порошенко причисляет, в первую очередь, себя.

"Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", – передает слова экс-президента Незалежной РИА "Новости".

Стоит отметить, что о свободе слова на Украине действительно говорить не приходится. Нынешние представители киевского режима с удовольствием закрывают телеканалы, которые придерживаются иной позиции.