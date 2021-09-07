Глава Незалежной уверен, что все в восторге от его шпионов

Бывший комик, а ныне президент украинского государства Владимир Зеленский продолжает поражать мировое сообщество оригинальными, но весьма странными заявлениями. На этот раз президент попытался заверить общественность, что весь мир разразился овациями, глядя на "успешную" работу шпионов с Незалежной на территории афганского государства.



С таким пафосным обращением к нации и мировому пространству Зеленский выступил в день, когда военная разведка Незалежной отмечает свой профессиональный праздник.

Судя по всему, своими словами украинский главнокомандующий хотел выразить благодарность местным шпионам, помогавшим в организации эвакуационных рейсов с территории Афганистана. Всего незалежным удалось вывезти более 650 человек.

"После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" – убеждает общественность главнокомандующий государства.

Глава незалежных пребывает в уверенности, что другие государства бдительно следят за успехами киевского режима и готовы восторгаться всеми "достижениями" украинцев.

К слову, недавно стало известно, что вероятная встреча Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может стать результатом давления главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на Киев.