Беглый белорусский эксперт раскрыл подоплеку строгого приговора местным оппозиционерам

Беглый белорусский эксперт раскрыл подоплеку строгого приговора местным оппозиционерам
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лукашенко специально демонстрирует свою мощь

Вчера, 6 сентября, стало известно, что лидеры оппозиционных сил Белоруссии на долгие годы отправятся за решетку. По мнению обозревателя Артема Шрайбмана, белорусский президент Александр Лукашенко намеренно осуществил такой шаг с тем, чтобы показать западным странам, на что он способен.

Стоит отметить, что сам Шрайбман давно сбежал из родной Белоруссии и обосновался на Украине. Кумирами эксперта являются майданщики, так что негативно оценивать любые действия законного главы Белоруссии в порядке вещей у этого обозревателя.

Как бы там ни было, по его мнению, Батька намеренно "судит лидеров мятежа" в целях устрашения мирового пространства.

"Будете давить – я буду жестче", – такие слова Шрайбман вкладывает в уста Лукашенко.

Эксперт подчеркнул, что власти Белоруссии хотят заявить всем, что рассматривают выступление оппозиции в качестве незаконной попытки вооруженного свержения легитимной власти. Соответственно, разбираться с провокаторами будут разработанными для таких случаев методами. Именно поэтому лидерша оппозиционеров Мария Колесникова отправилась за решетку на целых 11 лет.

Впрочем, Шрайбман не исключает, что в ближайшее время осужденных отпустят. Либо эти фигуры будут использованы в торгах Лукашенко с западными странами, либо свободу им дарует уже его преемник.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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