Нардеп упрекнул Зеленского в постоянных жалобах к лидерам западных стран

В Незалежной так часто местный истеблишмент и СМИ обсуждают Россию и ее лидера, что нет-нет да и звучат из их уст оговорки не к месту. Вот и бывший президент страны, а ныне глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал маху. Депутат Верховной рады умудрился перепутать президента РФ Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона в ходе выступления на заседании парламента. Об этом сегодня сообщает "Страна.ua".

В своей речи "шоколадный король" всея Незалежной упомянул появившуюся вчера новость о последней уложенной трубе газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году, а действующий лидер нации Владимир Зеленский только и делает, что жалуется и попрекает западных союзников.

"И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините...то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену…", – поправил себя пан Порошенко.

Напомним, накануне было объявлено об окончании строительства газовой магистрали, проложенной из России через Балтийское море в Германию. Впереди стыковка немецкой и датской секций "СП-2", а также пусконаладочные работы.

Предполагается, что так ненавистный на Украине, в Польше и США газопровод должен принять первый газ уже к концу 2021 года.

