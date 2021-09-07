На Западе испугались потери Белоруссией суверенитета

На Западе испугались потери Белоруссией суверенитета
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В процессе интеграции РФ и РБ скоро может быть поставлена точка

Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированная на 9 сентября в Москве, может стать решающей для запуска Союзного государства. Как уже сообщили в Минске, согласование дорожных карт дошло до финальной стадии. На Западе эти сообщения восприняли с откровенной тревогой.

С одной стороны, разговоры о Союзном государстве РФ и РБ звучат уже более 20 лет, но каждый раз, как только дело шло к концу, Лукашенко сдавал назад. Однако в этот раз все по-другому, отмечает "Радио Свобода*". Отношения Белоруссии с Западом за последний год настолько ухудшились, что президенту РБ нечего терять.

"Есть явные признаки того, что Лукашенко, возможно, собирается сделать то, против чего он годами сопротивлялся: подписать соглашение, которое может радикально подорвать суверенитет Белоруссии",

– отмечает издание, опираясь на мнения экспертов.

Для Запада же основной проблемой является не возможная потеря народом Белоруссии своей идентичности, как на это пыталась указать американский посол в Минске Джули Фишер, а тот факт, что после запуска Союзного государства придется пересматривать свою политику в отношении и Минска, и Москвы.

Впрочем, ранее бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота признал, что интеграция России и Белоруссии движется медленно из-за излишней забюрократизированности процесса. Поэтому эксперты рекомендуют Западу заранее не дергаться: возможно заявления о завершении работы над "дорожными картами" по интеграции пока так и останутся словами.

О том, что ожидается на встрече Путина и Лукашенко 9 сентября, на днях рассказал белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Радио Свобода
Редакция

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Будет или не будет интеграция, это еще неизвестно, но известно то, что у запада уже очко заиграло и не в лучшую сторону. Какие-то странные они, ведь и дураку понятно, что Россия никогда первой не нападет.
игорь
Пожаловаться Ответить
а что запад не пугается капитализма?
крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость306906
После подписания нелегитимным гражданином соглашения с РФ в Беларуси начнётся партизанская война с РФ.
Ты что ли воевать будешь,диванный вояка?
Шаман
Пожаловаться Ответить
Почему-то все эти "бла бла" за деньги РФ - называются интеграцией. Там от интеграции нет ничего. Лука просто еще раз обдерет Путина на российские денежки.
Гость306906
Пожаловаться Ответить
После подписания нелегитимным гражданином соглашения с РФ в Беларуси начнётся партизанская война с РФ.
1
новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей