В Раде остались недовольны поставками оружия из США

В Раде остались недовольны поставками оружия из США
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Для победы над Москвой Киеву мало американских "Джавелинов"

Украина не сможет выиграть войну с Россией только с помощью американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые ей пообещали в США. Об это заявил нардеп Верховной рады Сергей Рахманин. По его данным, Незалежной нужны еще новый военно-морской флот, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, новые истребители – в общем весь комплекс вооружения.

"Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами",

– подчеркнул нардеп в эфире ICTV.

Нет, конечно, Киев и за "Джавлелины" Вашингтону благодарен – ведь это, по оценке Рахманина, такой психологический "маркер", намекающий, что США в принципе готовы снабжать Незалежную настоящим оружием, а не только приборами ночного видения и бронежилетами.

Но все же, по мнению депутата, лучше бы президент Владимир Зеленский уже сейчас договорился с американским лидером Джо Байденом о поставках, например, боевой авиации.

"Если будет возможность получить наконец американские самолеты вместо МиГов и Су, которые давно уже исчерпали свой ресурс, (…) это будет намек на то, что сотрудничество (– в сфере безопасности – прим.ред.) будет углубляться и усиливаться",

– высказался нардеп.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о военной поддержке, которых Зеленский добился при посещении Белого дома, являются тревожным сигналом для России.

Встреча Зеленского и Байдена прошла в Вашингтоне 1 сентября. По оценке Офиса президента Украины, их делегация во главе с президентом выполнила задачи по максимуму. Зеленский даже представил американцам план трансформации Незалежной. Впрочем, оппоненты украинского лидера сделали после переговоров иные выводы.

Источник: YouTube
Редакция

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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60 миллионов баксов за 300 гранатометов, довольно дешево, да еще из Омерики. Вот уж долбодятлы, народ голодает, скоро будет мерзнуть, а быдлу бандеровскому хочется в войнушку поигдать.
Лис
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"Незалежной нужны еще новый военно-морской флот, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, новые истребители – в общем весь комплекс вооружения." - он забыл добавить "В ПОДАРОК!!!" Классическое хохлядское "дайте грошей!!" Неистребимая жажда халявы :)
Гость309420
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Хохлы, просите сразу ядерный чемоданчик. Чего мелочиться?))))
Гость309420
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Озабоченная Россия
А что воевать то ? Вам же намекают говоря "попробуйте только"прийдите и заберите всё что хотите, наши власти озабоченны ! Очём очередной раз выскажит захарова! Можете брать столько земли и обзывать нас как хотите вы нам братья укры! Вам можно всё! и тракхните наконец эту захарову она на весь мир говорит о своей озабоченности! Заепбала эти уроды которые не реагируют на укрофашистов
По моему, это ты озабоченный.
Ну сходи и тракхни кого-нить. Посмеемся вместе, дбл.
Гость309413
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Продай шаровары - купи пиндосский самолет.
Озабоченная Россия
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А что воевать то ? Вам же намекают говоря "попробуйте только"прийдите и заберите всё что хотите, наши власти озабоченны ! Очём очередной раз выскажит захарова! Можете брать столько земли и обзывать нас как хотите вы нам братья укры! Вам можно всё! и тракхните наконец эту захарову она на весь мир говорит о своей озабоченности! Заепбала эти уроды которые не реагируют на укрофашистов
крым наш
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Трепещем уже,чё уж там!
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