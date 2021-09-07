Белорусскому рэперу грозит тюрьма за песню про Лукашенко

Белорусскому рэперу грозит тюрьма за песню про Лукашенко
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
22-летний музыкант выступает в суде без адвоката

22-летний Евгений Петров стал фигурантом уголовного дела за исполнение песни "Лукашенко, уходи". Молодой человек сочинил ее, посвятив строки событиям августа 2020 года. В настоящее время он обвиняется в оскорблении президента (статься 368 УК республики).

4 июня Петрова задержали. Сотрудники ГУБАЗИКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью – прим. ред.) создали левый женский профиль в социальных сетях, чтобы разыскать музыканта – он проживал не по месту регистрации. Петров отвечал в личной переписке "девушке", которая просила его написать песню. В итоге на встречу с Евгением вместо девушки пришли следователи, устроив допрос и предъявив обвинение в оскорблении главы государства. Петрова позднее отпустили под залог.

Как указывает источник, молодой человек защищает в суде себя сам – адвоката у него нет. Подсудимый не признает своей вины и заявляет, что песня не содержала в себе никаких оскорблений. В строчке "Ты посадил Сережу, Лукашенко, ты d? L?", считает Евгений, стоит вопросительный знак, а потому нет никакой констатации факта об умственных способностях президента.

Однако по итогам лингвистической экспертизы специалисты заявили, что в содержании текста имеется оскорбление президента.

Отчим обвиняемого считает, что молодой человек стал жертвой оппозиции, блогеров и телеграм-каналов. Мужчина также надеется, что Евгения не станут сажать в тюрьму, так как Петров, по его словам, уже осознал ошибку.

Суд над Петровым продолжается.

Как отмечает источник, 23 августа Центральный районный суд Гомеля приговорил местного жителя к году в колонии строгого режима за репост указанной песни.

Ранее сообщалось о россиянке, которая проходит в Белоруссии в качестве фигуранта уголовного дела по оскорблению Лукашенко.

Источник: Гомельская весна ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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