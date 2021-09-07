Раскрыта цель диверсии украинской разведки в Крыму

Раскрыта цель диверсии украинской разведки в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти Незалежной всеми способами пытаются запугать жителей полуострова

Осуществленный в августе украинскими диверсантами подрыв на газопроводе в Крыму носит пропагандистский характер. С таким мнением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Комментируя "Ленте.Ру" задержание на полуострове сотрудниками ФСБ лиц, причастных к осуществлению теракта по заданию военной разведки Минобороны Украины, эксперт заметил, что произошедшее является частью общей политики нынешнего киевского режима по отношению к Крыму.

"Украина не может воевать за полуостров, не может нанести существенный ущерб, она может только организовывать небольшие диверсии", – считает Безпалько.

По его словам, целью Киева была поддержка со стороны других государств, которую украинские постмайданные руководители хотели получить в ответ на свои военные усилия.

Однако вся эта история с диверсией лишь в очередной раз укрепила крымчан в том, что от Незалежной ничего хорошего ждать не приходится.

"Их уже пытались лишить воды, электроэнергии, а сейчас еще и топлива", – резюмировал Безпалько.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобными терактами украинским властям не удастся запугать жителей российского полуострова. Он подчеркнул, что террористов "готовит артист" – лидер Украины Владимир Зеленский, который "другой тактики не имеет".

Напомним, 23 августа, в день проведения в Киеве саммита "Крымская платформа", в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был произведен подрыв газопровода. По данным ФСБ, за этим терактом стоит украинская военная разведка. К диверсии причастны оперативная служба "Таврия" и запрещенная в РФ экстремистская организация "Меджлис крымско-татарского народа*", которая еще в 2015 г. осуществила подрывы опор ЛЭП в Херсоне, в результате чего был обесточен весь Крым.

По подозрению в августовском преступлении 5 сентября были задержаны замглавы "Меджлиса" Нариман Джелялов и еще четверо крымчан. Один из задержанных сегодня дал признательные показания и сообщил о роли разведки Минобороны Украины в данном теракте.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей