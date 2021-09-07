Политолог указал на будущего президента Белоруссии

Политолог указал на будущего президента Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org / YuriBelarus / CC BY-SA 4.0
На смену Лукашенко должна прийти женщина, но не Тихановская, считает он

Украинские экспертные круги также следят за политической обстановкой в Белоруссии. На недавнее решение Минского областного суда отреагировал украинский политолог Тарас Березовец, раскритиковавший действия официального Минска.

Напомним, 6 сентября суд признал виновными Марию Колесникову и Максима Знака виновными в попытке государственного переворота, приговорив к 10 и 11 годам лишения свободы.

Как пишут "Дни.ру", эксперт считает Колесникову будущим президентом республики. Осужденная, заявил Березовец, возглавляет сопротивление. По словам политехнолога, приговор в отношении Колесниковой и Максима Знака был "предопределен" еще в прошлом году, когда их задержали правоохранительные органы. 

Березовец заявил, что Колесникова запомнилась за пределами Белоруссии как самый харизматичный член штаба Светланы Тихановской.

"Когда Тихановская, Колесникова и супруга Цепкало вошли в избирательный штаб, они делали все, чтобы первая одержала победу как единый кандидат от оппозиции. Тихановская и Цепкало покинули Белоруссию, пытались выбросить за пределы страны и Колесникову. Ее вывезли на границу с Украиной, где она разорвала свой паспорт и тем самым унизила сотрудников КГБ", – заявил политолог.

По мнению эксперта, Минск оказался не готов к "ее отчаянному жесту", а потому Колесникову вынужденно вернули и заключили в СИЗО, где она находилась до момента вынесения приговора.

"Ее мужество, ее несгибаемость перед лицом безжалостного, циничного и кровожадного режима может вызывать только уважение", – высказался Березовец.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Колесникова пыталась бежать на Украину, где хотела скрыться у родственников. Украинские медиа же настаивают на попытке насильственного вывоза оппозиционерки из республики.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость306871
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Главное чтоб Лукашенко подох.
Гость 1945
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Я бы посоветовал украинскому политологу Тарасу Березовцу взять белую простынь и потихоньку своим ходом выдвигаться на кладбище, потому, что с наступлением зимы в Украине без газа будет кирдык и половина населения бандерлогов не выживет. И это горькая правда.
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