Вашингтон приложил руку к громкому скандалу

Скандальный инцидент с 33 россиянами, которых украинцы называют "бойцами ЧВК Вагнер", получил широкий резонанс. В прошлом году все активно обсуждали историю с российскими бойцами, которых, по некоторым данным, обманным путем пытались заманить на территорию Украины для расправы. Американским журналистам удалось выяснить, что активное участие в нашумевшем деле приняли разведчики из США.



Вряд ли кого-то серьезно удивит вскрытие таких нюансов. Известно, что вашингтонская администрация курирует действия киевских властей и всегда готова к проведению антироссийской спецоперации, однако ранее об участии американцев можно было только догадываться. Теперь журналисты местного канала CNN объявили, что ЦРУ действительно внесло свою лепту в историю с 33 "российскими богатырями".

В статье журналистов из Соединенных Штатов Америки указано, что местные разведчики помогли украинцам финансово, а также консультировали их по поводу организации операции, пишет RT. В общий доступ попало интервью человека, названного украинским экс-разведчиком. Он рассказал, что американцы посодействовали попытке захватить "вагнеровцев" с целью передачи их на Украину.

Как известно, в итоге хитроумный план был сорван белорусскими спецслужбами, которые в конце концов отправили бойцов обратно на Родину.

Кстати, недавно президент Республики Александр Лукашенко рассказал о слезах отпущенных в Россию спецов.