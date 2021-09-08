Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт до 2030 года – Хербст

Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт до 2030 года – Хербст
Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Для членов альянса мнение Москвы важнее партнерства с Киевом

Все разговоры о вступлении Украины в НАТО в ближайшей перспективе – пустые и бессмысленные. Об этом прямо заявил председатель Атлантического совета, бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

По его словам, вопрос о членстве Незалежной в Североатлантическом альянсе сейчас вообще не обсуждается.

"Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет и уж совершенно точно не в следующие пять лет",

– заявил Хербст в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он пояснил, что внутри НАТО украинский вопрос вызывает значительные разногласия. Многие не хотят видеть Киев членом альянса, в том числе, чтобы не вызвать раздражение в Москве.

"Такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность",

– приводит "КП" слова американского дипломата.

При этом Хербст рекомендовал украинцам не отчаиваться и продолжать готовиться к вступлению в НАТО, выполняя все требования, которые были озвучены ранее. Среди них – борьба с коррупцией и реформа армии.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Белом доме услышал от американского коллеги Джо Байдена заверения, что США заинтересованы в скорейшем вступлении Незалежной в НАТО. А пока этого не произошло, Вашингтон готов наращивать двустороннее сотрудничество в военной сфере, в том числе поставляя летальное оружие. Впрочем, этими поставками недовольны даже в Верховной раде.

Источник: КП
Редакция

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Гость309652
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Настоящий ОДЕССИТ
Не знаю, на что надеется комик...
на двести семдесят миллиардов, нахапать бобла и плевать на бандерлогию и президенства.
Гость309652
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крепить кастрюлеголовые, запад вам в помощь👏
Настоящий ОДЕССИТ
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Не знаю, на что надеется комик...
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