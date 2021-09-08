"Демоны истории": в Польше перепугались из-за "планов" России по захвату соседних стран

"Демоны истории": в Польше перепугались из-за "планов" России по захвату соседних стран
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европейцы продолжают выдумывать небылицы про наше государство

Представители коллективного Запада на регулярной основе выступают с антироссийскими высказываниями. Нападки на нашу страну давно стали частью внешнеполитической деятельности ряда держав. В этот раз отличилась Польша. Там, используя красочные эпитеты и сравнения, обвинили нашу страну в неких коварных планах по порабощению соседних государств.

Спикером от поляков выступил местный премьер-министр Матеуш Моравецкий. Красноречивый политик ни много ни мало объявил, что на глазах всего польского народа некие "демоны истории могут проснуться в любой момент".

Судя по тому, что выступление Матеуша в целом было посвящено "агрессии" со стороны нашего государства, вероятно, эти таинственные "демоны" в фантазиях поляка обитают именно в России.

Больше всего польского премьер-министра пугает то, что в какой-то момент российское государство якобы может постараться превратить близлежащие страны в свои "марионетки". Поляк считает делом всей своей жизни не допустить эту выдуманную атаку со стороны России.

Моравецкий обьявил, что наибольшая опасность нависла над прибалтийскими государствами и самой Польшей. В беседе с журналистами эстонского издания Postimees политик многозначительно заметил, что "независимость никому не дана навсегда".

При этом поляк убежден, что именно перечисленные им государства грудью прикрывают от таинственных захватчиков весь Евроатлантический регион.

Кстати, недавно опытный эксперт поделился своими мыслями по поводу того, что Варшаве придется поплатиться за антироссийскую риторику. Наш газопровод "Северный поток – 2" может разрушить экономику этого государства.

Источник: Postimees ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость309363
Пожаловаться Ответить
Пшеки свою историю намеренно забывают?
Гость309685
Пожаловаться Ответить
И это заявляют нелюди которые построили Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц-Биркенау, Майданек
Гость309069
Пожаловаться Ответить
Правильно,пущай боятся.Как полякам говорил В.Жириновский-"Мы всех вас уничтожим!"
1
новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

В США раскрыли детали спецоперации с участием ЦРУ в Белоруссии

Вашингтон приложил руку к громкому скандалу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей