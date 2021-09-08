МИД РФ пообещал расквитаться с Эстонией за антироссийские выпады

МИД РФ пообещал расквитаться с Эстонией за антироссийские выпады
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Визовые войны продолжаются

На протяжении многих лет нашей стране приходится отбиваться от агрессивных действий разношерстных представителей коллективного Запада. Небольшие государства со всех сторон пытаются задеть нашу державу. Такой же тропой идут и эстонские власти. Однако российская сторона в очередной раз напомнила европейским коллегам, что с нами шутки плохи.

Официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва заявила протест Таллину. Причиной послужил отказ эстонских властей выдать визу нашему дипломату.

При этом Эстония пытается вывернуть ситуацию так, как будто ее действия являются ответными. Хотя именно Таллин выступил зачинщиком так называемых "визовых войн". Захарова от имени Российской Федерации подчеркнула, что наша страна не будет спускать подобные действия с рук. Москва ответит на каждый выпад со стороны зарубежных держав.

Высокопоставленная госслужащая также подчеркнула, что испорченные отношения между Россией и Эстонией всецело являются "заслугой" Таллина.

Сотрудница российского МИД напомнила, что Эстонию не раз предупреждали об ответных действиях со стороны нашего государства. Захарова объявила, что теперь все соответствующие ситуации меры будут предприняты в отношении работника, который проходит оформление в эстонской дипмиссии в российской столице.

Любопытно, что недавно Госдеп США включил Эстонию в список самых опасных стран.

Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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Украинец
Лучшее наказание, это прервать все контакты.
И оставить по одному дипломатическому сотруднику.
Украинец
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Лучшее наказание, это прервать все контакты.
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