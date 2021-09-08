Иностранцы надеялись вбить клин между Россией и Белоруссией

Вышедшая недавно публикация CNN об участии ЦРУ в спецоперации с так называемыми "вагнеровцами" на территории белорусского государства наделала много шума. На статью американских журналистов отреагировали в российской ФСБ. Там также раскрыли задачи, которые американцы вместе с украинцами хотели решить благодаря этой провокации.



Так, представитель стражей порядка сообщил, что информация, опубликованная американским телеканалом CNN, соответствует действительности. Разведчики США действительно курировали спецоперацию по попытке похитить российских граждан.

Совместными усилиями американские и украинские спецслужбисты обманом заманили российских граждан на территорию Белоруссии. После этого в КГБ Республики сделали вброс, согласно которому наши сограждане якобы приехали участвовать в оппозиционных протестах.

Целью спевшихся украинцев и американцев было подорвать двусторонние отношения между Россией и Белоруссией. Тогда главу Республики Александра Лукашенко очень настойчиво уговаривали выдать россиян на растерзание Незалежной. Разумеется, в таком случае Москве и Минску пришлось бы очень долго выяснять отношения, и удар по ним был бы нанесен весьма существенный.

Однако, белорусские разведчики вовремя разобрались в ситуации и отправили россиян на Родину.

Напомним, американские журналисты ранее рассказали, что ЦРУ выделило денежные средства на эту коварную спецоперацию, а также помогало украинцам советами.