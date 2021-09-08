Лукашенко разрывает соглашение с Евросоюзом о приеме нелегалов

Лукашенко разрывает соглашение с Евросоюзом о приеме нелегалов
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Минск отвечает Брюсселю на "недружественные действия"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент законопроект, приостанавливающий действие соглашения между Республикой и Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает в среду, 8 сентября, пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер Минска на "недружественные действия", предпринятые коллективным Брюсселем в отношении Белоруссии.

Указанное соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата граждан, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания на территории европейского объединения. Соответствующие обязательства белорусской стороны будут "заморожены" уже в ближайшее время, говорится в сообщении.

В пресс-службе президента подчеркнули, что такой шаг Минск осуществляет при полном соблюдении международного права.

"Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону", следует из заявления.

Напомним, в конце июня Евросоюз одобрил очередной пакет санкций против Белоруссии. Под рестрикции попали 166 физических и 15 юридических лиц. Также впервые ограничительные меры затронули целые сектора экономики Республики.

После этого через белорусскую территорию валом хлынул поток в Литву и Польшу нелегальных мигрантов из ближневосточных стран. Варшава и Вильнюс объявили, что таким образом Александр Григорьевич мстит за санкции и предоставление убежища местным оппозиционерам. А в Брюсселе новый миграционный кризис назвали "гибридной атакой" на весь ЕС.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
у
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Батька проиграет Евросоюзу так как Батька самозванец Он никто и звать его никак
Гость306841
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Настоящий ОДЕССИТ
Сейчас начнется истерика ЕС....Пускай она Луке санкции, а он им пару тысяч мигрантов)
да все уже давно забили на эти их "санкции" ))
Настоящий ОДЕССИТ
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Сейчас начнется истерика ЕС....Пускай она Луке санкции, а он им пару тысяч мигрантов)
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