Украинские власти подготовили санкции против строителей Крымского моста

Украинские власти подготовили санкции против строителей Крымского моста
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Киев грозит запретом на въезд и блокировкой счетов

Кабинет министров Украины провел заседание, в ходи которого одобрил и внес на рассмотрение СНБО санкционные меры против 24 юридических и шести физических лиц. Речь идет о тех, кто причастен к возведению и эксплуатации Крымского моста, а также организации транспортного сообщения полуострова с остальной частью России.

В правительстве Незалежной добавили, что санкции коснутся и тех, кто причастен к перепланировке парковых зон полуострова и объектов культурного наследия в Крыму – украинский кабмин считает эти действия незаконными.

Проект санкционных мер поступил от Министерства "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", которое проработало детали с МИД.

Под санкционными мерами указываются запрет на импорт-экспорт, а также вывод средств из Украины (в случае наличия таковых), приостановку лицензированной деятельности на территории страны. Физическим лицам авторы инициативы грозят запретами на въезд, участие в аренде и приватизации госимущества. Срок действия предлагаемых санкций составляет пять лет.

"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия!" – говорится в сообщении правительства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в Германию, что Берлину необходимо ужесточить санкционные меры в отношении Российской Федерации. Такая мера будет вполне оправданной, считает градоначальник, если Россия станет оказывать на Украину давление при использовании "Северного потока – 2".

Источник: сайт Правительства Украины ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость309097
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Так мост же Порошенко построил??? А Зеленский Северны поток 2 ???? Какие санкции
Гость Alex
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До недавних пор я относился к Украине нормально. Теперь же
с возмущением, когда же вы заткнетесь. Мост построили - плохо,
реставрация домов - плохо, парковые зоны - плохо.
Да пошли вы на ..., тоже мне судьи выискались.
Настоящий ОДЕССИТ
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России надо дать такую ответку, что бы хохлоебы вообще не посещали Крым, при этом закрыть КПП на границе с Крымом. В крайнем случае, посетить Крым можно только через транзит через другую страну, а именно Кубу. В России с Кубой хорошие отношения.
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