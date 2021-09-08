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Кабинет министров Украины провел заседание, в ходи которого одобрил и внес на рассмотрение СНБО санкционные меры против 24 юридических и шести физических лиц. Речь идет о тех, кто причастен к возведению и эксплуатации Крымского моста, а также организации транспортного сообщения полуострова с остальной частью России.
В правительстве Незалежной добавили, что санкции коснутся и тех, кто причастен к перепланировке парковых зон полуострова и объектов культурного наследия в Крыму – украинский кабмин считает эти действия незаконными.
Проект санкционных мер поступил от Министерства "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", которое проработало детали с МИД.
Под санкционными мерами указываются запрет на импорт-экспорт, а также вывод средств из Украины (в случае наличия таковых), приостановку лицензированной деятельности на территории страны. Физическим лицам авторы инициативы грозят запретами на въезд, участие в аренде и приватизации госимущества. Срок действия предлагаемых санкций составляет пять лет.
"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия!" – говорится в сообщении правительства.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в Германию, что Берлину необходимо ужесточить санкционные меры в отношении Российской Федерации. Такая мера будет вполне оправданной, считает градоначальник, если Россия станет оказывать на Украину давление при использовании "Северного потока – 2".
Спасатели разбирают завалы
По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ
с возмущением, когда же вы заткнетесь. Мост построили - плохо,
реставрация домов - плохо, парковые зоны - плохо.
Да пошли вы на ..., тоже мне судьи выискались.