Украинский блогер считает, что скандальная публикация никак не отразится на политической жизни внутри Незалежной

Появившийся сегодня на телеканале CNN материал-бомба об авторах и исполнителях спецоперации по захвату киевским режимом 33 россиян, которых в СМИ называют бойцами ЧВК Вагнера, есть ничто иное, как сигнал американцев президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он кое-что должен заокеанским кураторам Незалежной. К такому выводу пришел известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

Комментируя изданию "Взгляд" скандальный материал он заметил, что для самих США не в новинку проводить подобные террористические операции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно штатовские специалисты помогали силовикам из СБУ с разработкой и осуществлением плана по выманиванию из РФ и попыткой задержания такой большой группы российских граждан.

В публикации интересно другое – цель ее появления именно сегодня. По мнению Шария, таким образом американцы решили передать пану Зеленскому "большой привет" после его недавней поездки в США, чтобы дать понять ему, что "он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита".

Одновременно, считает блогер, CNN смогло вырвать эксклюзив из рук британского издания Bellingcat, который уже больше года обещает обнародовать свое расследование о том, как окружение Владимира Александровича якобы сорвало операцию по захвату "33 богатырей" (как из назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко).

Шарий предположил, что с Bellingcat каким-то образом о непубликации их материала договорился соратник пана Зеленского – руководитель его администрации Андрей Ермак. Вот они там все это время и придумывают разные "отмазки" и бесконечно переносят дату обнародования компромата.

Журналист уверен, что любое афиширование данных о той истории вообще никак не повлияет на внутриполитическую жизнь на Украине, поскольку там до проваленной операции никому нет дела.

"Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает", – полагает политик.

Также он обратил внимание, что пассажиры самолета с "вагнеровцами", которых намечалось после вылета из Минска посадить в украинском аэропорту, подвергались опасности во много раз большей, нежели находившиеся на борту рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.

"Давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с (белорусским оппозиционером Романом) Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять? Но мировое сообщество в таких случаях говорит: "Это другое!" – констатировал Шарий.

Ранее в среду телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что США поддерживали финансово и советами операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.

В ФСБ подтвердили информацию, что американцы участвовали в проведении спецоперации против наших граждан

