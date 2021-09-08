Глава казахстанского "Байконура" отказался возвращать России "Буран"

Глава "Байконура" заявил о неуважении России к Казахстану
Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ

Гендиректор АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса заявил, что второй летный образец советского орбитального корабля "Буран" является собственностью Казахстана. Топ-менеджер указал, что не намерен передавать объект "Роскосмосу".

Ранее в пресс-службе НПО "Молния" сообщили, что специалисты компании выехали в Казахстан для обсуждения всех условий транспортировки корабля в РФ. Известно, что НПО, которое некогда выступало разработчиком корабля, будет заниматься надзором разборки, транспортировки и последующей сборки "Бурана".

Глава "Байконура" язвительно отметил, что существующая на народные средства российская промышленность не имеет никаких достижений и пытается взяться за брошенные три десятка лет назад макеты. Однако казахстанские суды отказали российской стороне в возвращении "Бурана", который, добавил он, принадлежит республике.

По словам топ-менеджера, россияне уже в спешке готовятся к вывозу "Бурана", демонстрируя рвение, успев оплатить и приобрести недостроенный орбитальный корабль.

"У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать, но кто им отдаст?" – написал гендиректор "Байконура" на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Муса обвинил россиян в неуважении к Казахстану и его судам. Гендиректор сообщил, что готов был отдать "Буран" российской стороне взамен на череп Кенесары хана, однако соседи принимают "добрососедство за слабость".

"Все, кто будет причастен к этому беспределу, получат свои заслуженные наказания, каждый по мере тяжести своего преступления", – написал Муса, выразив надежду, что население Казахстана помнит о предках и батырстве.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готова к будущей войне в космосе.

Источник: Facebook
Егор МАЛКОВ
Гость309794
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Казах пусть сначала с кобылы слезет. Может ноги выровняются)))) И мозги появятся))) А то ему сразу Буран))) Он его по пьяни кумысом заправит)))
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