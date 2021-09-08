В итальянском учебнике в состав России включили Украину

В итальянском учебнике в состав России включили Украину
Фото: Serhiy Hudak / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Димписсия Незалежной просит соотечественников реагировать на "фальсификации"

Украинские дипломаты снова забили тревогу из-за ляпов в книгах, где каким-либо образом поминается Незалежная. На этот раз молнии полетели в сторону Рима.

Оказалось, что в итальянском учебнике по географии "Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia" для учащихся средней школы Украину назвали частью "российского региона". На такое искажение факта обратили внимание в украинском посольстве в Италии. Более того, к РФ вместе с Незалежной отнесли Белоруссию, Молдавию и страны Прибалтики.

Автором учебника является Альберто Фре.

"Внимательные читатели обнаружили искаженную информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", – сигнализирует украинская дипмиссия в своем "Фейсбуке".

Отмечается, что Крым на карте показан украинской территорией, однако жители полуострова указаны как население России.

Дипломаты заявили, что такие "нередкие досадные случаи" распространения в итальянских учебниках неверной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без реакции посольства страны.

Минобразованию Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника уже направлены письма-обращения с призывом исправить данный материал.

Кроме того, дипломаты попросили соотечественников сообщать посольству о подобных случаях "фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации на Украине".

Одна из пользовательниц в комментарии под этой публикацией заметила, что есть некоторая сложность в историографии соборной.

"Как можно публиковать "правдивую" историю если она переписывается после каждых выборов украинского президента?!!!" – задалась вопросом читательница.

Напомним, после "революции гидности" с картами и историей Незалежной регулярно происходят недоразумения в разных уголках мира. Кажется, что дипломаты только и делают, что посылают письма протеста с требованиями "подправить" то Крым, то декоммунизированные постмайданными руководителями названия городов, и прочее. Кроме того, и в самой соборной случаются издательские промашки.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость309331
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Бармалей
Хорошо сказал ! Не в бровь, а в глаз и лучше Зеле !!!
Нет такого президента Зеленский, в США его окрестили (моника) ЗЕ-ЛЕВИНСКИЙ! Амерам лучше знать, что там володимир делал Байдену!
Бармалей
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Гость308456
Утритесь, немытые. Вы сами решили торгануть занедорого российскими подарками вам, как братскому народу. И в чем смысл сейчас кукарекать? Вы и так потеряли не только Крым, но и всю Украину, ставшую вонючим придатком западных жуликов. Вы не самостоятельны, зависимы, клянчите обьедки с чужих столов, хотя еще недавно имели неограниченные возможности на 6-й части планеты. Вами правят человеческие отбросы, да и вы сами себя делаете даже не отбросами, а фекалиями. В зеркало поглядите на свое рыло дегенератов - нищие, убогие, завистливые и подлые. Вы прикрываете свою ущербность якобы украинством? Зря.
Хорошо сказал ! Не в бровь, а в глаз и лучше Зеле !!!
Настоящий ОДЕССИТ
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Надо ввести санкции против Италии. <цензура> России нужна эта занюханная, грязная и нищая деревня.
Гость308456
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Утритесь, немытые. Вы сами решили торгануть занедорого российскими подарками вам, как братскому народу. И в чем смысл сейчас кукарекать? Вы и так потеряли не только Крым, но и всю Украину, ставшую вонючим придатком западных жуликов. Вы не самостоятельны, зависимы, клянчите обьедки с чужих столов, хотя еще недавно имели неограниченные возможности на 6-й части планеты. Вами правят человеческие отбросы, да и вы сами себя делаете даже не отбросами, а фекалиями. В зеркало поглядите на свое рыло дегенератов - нищие, убогие, завистливые и подлые. Вы прикрываете свою ущербность якобы украинством? Зря.
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