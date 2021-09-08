Димписсия Незалежной просит соотечественников реагировать на "фальсификации"

Украинские дипломаты снова забили тревогу из-за ляпов в книгах, где каким-либо образом поминается Незалежная. На этот раз молнии полетели в сторону Рима.

Оказалось, что в итальянском учебнике по географии "Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia" для учащихся средней школы Украину назвали частью "российского региона". На такое искажение факта обратили внимание в украинском посольстве в Италии. Более того, к РФ вместе с Незалежной отнесли Белоруссию, Молдавию и страны Прибалтики.

Автором учебника является Альберто Фре.

"Внимательные читатели обнаружили искаженную информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", – сигнализирует украинская дипмиссия в своем "Фейсбуке".

Отмечается, что Крым на карте показан украинской территорией, однако жители полуострова указаны как население России.

Дипломаты заявили, что такие "нередкие досадные случаи" распространения в итальянских учебниках неверной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без реакции посольства страны.

Минобразованию Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника уже направлены письма-обращения с призывом исправить данный материал.

Кроме того, дипломаты попросили соотечественников сообщать посольству о подобных случаях "фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации на Украине".

Одна из пользовательниц в комментарии под этой публикацией заметила, что есть некоторая сложность в историографии соборной.

"Как можно публиковать "правдивую" историю если она переписывается после каждых выборов украинского президента?!!!" – задалась вопросом читательница.

Напомним, после "революции гидности" с картами и историей Незалежной регулярно происходят недоразумения в разных уголках мира. Кажется, что дипломаты только и делают, что посылают письма протеста с требованиями "подправить" то Крым, то декоммунизированные постмайданными руководителями названия городов, и прочее. Кроме того, и в самой соборной случаются издательские промашки.

