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В США состоится встреча на уровне глав МИД, на которую страны "Большой семерки" пригласили представителей России и Китая. Однако Москва и Пекин отказались участвовать в обсуждениях.
Напомним, тема встречи связана с обстановкой в Афганистане. Свой отказ в МИД РФ объяснили так – Россия не имеет представлений о том, что именно будет там обсуждаться.
Что касается Китая, то власти не видят конкретных предложений в программе форума, передает 5-tv.ru.
Обстановка в Афганистане остается напряженной. В стране вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют, чтобы новая власть прекратила боевые действия в Панджшере.
Ранее Дмитрий Песков назвал угрозы для России со стороны Афганистана.
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