Нынешнему главнокомандующему посоветовали не болтать, как это делал один из его предшественников

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному следует проявить смелость, сесть в танк и поехать на нем в Москву. К этому генерал-лейтенанта призвал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич в ходе заседания парламента.

Таким образом политик он прореагировал на недавнее скандальное заявление пана Залужного.

"Ему подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи", – цитирует нардепа портал Шарий.net.

Он посоветовал генерал-лейтенанту не орать о "параде в Севастополе", как это делал бывший министр обороны Валерий Гелетей, после речей которого украинская армия оказалась в Иловайском котле в Донбассе.

Напомним, 4 сентября пан Залужный, назначенный главнокомандующим ВСУ в августе нынешнего года, в эфире местного телеканала объявил о своем желании "прокатиться на танке по Красной площади и Арбату". Главнокомандующий обещал сделать это аккуратно, поскольку эти точки на карте Москвы являются памятниками.

Остается посоветовать главе ВСУ, чтобы украинские танки не ломались по пути движения из своих частей еще далеко до российской границы.

