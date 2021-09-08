Союзники киевского режима не хотят замечать его деструктивных действий по отношению к полуострову

Диверсии украинской разведки в Крыму на Западе стали воспринимать как нормальное положение дел. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала отсутствие реакции со стороны западных стран на признание задержанных в Крыму граждан в совершении подрыва газопровода по заданию военной разведки Минобороны Украины. По ее словам, за рубежом не замечают того, что власти Незалежной пытаются внести "разлад и деструктив" в жизнь крымчан и поддерживают "киевский режим в любой антироссийской активности".

"Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, как после задержания представителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" по делу о подрыве пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс тут же заговорил "репрессиях" и потребовал освободить диверсантов. А представитель ЕС по внешней политике Петер Стано призвал Россия, а не Киев выполнять обязательства по международному праву.



"Похожими, написанными по единой методичке заявлениями разразились и некоторые другие чиновники в Польше, Великобритании и Турции. Все это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму", – подчеркнула дипломат.

Запад обвиняет Москву в "дискриминационной политике по отношению к крымско-татарскому населению" в Республике, однако реальность совершенно иная. Захарова напомнила, что именно после возвращения в состав России в 2014 г. крымско-татарский язык получил государственный статус в регионе, также растет количество крымско-татарских классов и школ, на полуострове сейчас работают национальные СМИ, "выделяются деньги на жилье, строятся мечети и так далее".

Власти же Украины все годы незалежности затягивали решение этих вопросов, указала представитель Смоленской площади.

Захарова добавила, что Киев устроил водную и энергетическую блокаду Крыму и его жителям, включая крымско-татарское население, после вхождения полуострова в Российскую Федерацию.

Напомним, 23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод, снабжающий топливом населенный пункт и войсковую часть. ФСБ 4 сентября задержала злоумышленников: посредником в теракте выступал зампредседателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, а исполнителями были Асан и Азиз Ахтемовы.

В июне эти двое выезжали в Херсонскую область Украины, где их обучили взрывному делу, а военная разведка пообещала около двух тысяч долларов за диверсию.

