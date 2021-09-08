Украинская разведка прокомментировала подрыв крымского газопровода

Украинская разведка прокомментировала подрыв крымского газопровода
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
В управлении заявили, что Москва пытается "оправдать репрессии" против местного населения, а признания фигурантов выбиты под давлением

Выдвинутые российской стороной обвинения в причастности ГУР Минобороны Украины к организации диверсии на крымском газопроводе носят провокационный характер и не имеют ничего общего с реальностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь управления Николай Красный.

Напомним, 23 августа в Перевальном повредили газопровод. ФСБ задержала замглавы "Меджлиса крымскотатарского народа*"* Наримана Джелялова вместе с несколькими лицами. Позднее были обнародованы кадры с признанием фигурантов, которые сообщили, что операцию курировала украинская разведка.

Красный заявил, что ГУР считает признания Асана и Азиза Ахтемовых попыткой выбить нужные показания и оказанием давления на допрошенных. По словам пресс-секретаря, "весь цивилизованный мир знает о жестоких пытках", которые якобы применяет российская сторона.

Напомним, правоохранительные органы установили, что украинская разведка курировала диверсионную операцию по подрыву газопровода в Крыму. Активными участниками же выступили члены "Меджлиса крымско-татарского народа". Фигуранты устроили в Херсоне штаб, где готовились к операции и разрабатывали необходимый план. Там же они получили взрывное устройство.

23 августа члены экстремистской организации подорвали газопровод в селе Перевальное у Симферополя – по этому участку топливо направляли в воинскую часть. Украинская разведка обещала исполнителям гонорар в две тысячи долларов.

Напомним, в 2015 году "Меджлис" вместе с так называемой оперативной службой "Таврия" устроил в Херсоне подрыв опор линий ЛЭП, что привело к обесточиванию всего Крыма.

*запрещенная в России организация

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость308052
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Байден пердит только в сторону укруси - дыши глубже
Гость306871
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В Ногинске взрыв газа тоже диверсия украинской разведки ? Или там Байден слишком сильно перднул ?
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