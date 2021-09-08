Вильнюс призвали позаботиться об афганских беженцах

Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу нескольких мигрантов из Афганистана и решил, что Литва не должна возвращать их обратно на белорусскую территорию. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ в среду, 8 сентября.

Как следует из пресс-релиза, Вильнюс не должен высылать заявителей в Белоруссию "при условии, что они уже находятся на территории Литвы".

Отмечается, что афганские беженцы прибыли в Белоруссию в августе 2021 года и с тех пор не один раз пытались въехать в прибалтийскую Республику, чтобы получить международную защиту. Однако в ряде случаев мигрантам не удавалось ни въехать в Литву, ни вернуться в Белоруссию.

"Таким образом, они оказались в затруднительном положении на границе. По всей видимости, они скрываются на территории Литвы с 5 сентября", цитирует документ "Медиазона".

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко внес на утверждение парламенту законопроект, приостанавливающий действие соглашения между Республикой и ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

