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Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу нескольких мигрантов из Афганистана и решил, что Литва не должна возвращать их обратно на белорусскую территорию. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ в среду, 8 сентября.
Как следует из пресс-релиза, Вильнюс не должен высылать заявителей в Белоруссию "при условии, что они уже находятся на территории Литвы".
Отмечается, что афганские беженцы прибыли в Белоруссию в августе 2021 года и с тех пор не один раз пытались въехать в прибалтийскую Республику, чтобы получить международную защиту. Однако в ряде случаев мигрантам не удавалось ни въехать в Литву, ни вернуться в Белоруссию.
"Таким образом, они оказались в затруднительном положении на границе. По всей видимости, они скрываются на территории Литвы с 5 сентября", цитирует документ "Медиазона".
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко внес на утверждение парламенту законопроект,
приостанавливающий действие соглашения между Республикой и ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.
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