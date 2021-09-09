После вестей о санкциях из-за Крымского моста на полуострове назвали главное отличие РФ от Украины

После вестей о санкциях из-за Крымского моста на полуострове назвали главное отличие РФ от Украины
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Крыму пожалели киевские власти

На полуострове прокомментировали планы украинской стороны ударить по России санкциями из-за моста через Керченский пролив. Транспортный переход открыли еще в 2018 году, однако в Киеве никак не успокоятся. Глядя на действия властей Незалежной, остается их только пожалеть. С таким заявлением выступил возглавляющий комитет крымского парламента народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политика Киева – не что иное, как "мракобесие", подчеркнул он. Глядя на это безумие, остается лишь пожалеть высшее руководство Украины. На фоне развития и благоустройства Крымского полуострова злость украинской стороны и попытки напакостить выглядят, как стрельба из пушки по воробьям, заявил Гемпель. При этом он назвал главное отличие России от Незалежной. Пока первая страна строит мосты, вторая старается их уничтожить.

Накануне, 8 сентября, стало известно, что украинский кабмин одобрил санкции против 30 человек, которые были связаны с возведением Крымского моста, пишет РИА ФАН. Имена пока неизвестны. О том, какие именно ограничение Киев намерен применить к этим лицам, тоже еще неясно – этим вопросом займется СНБО. Подробнее – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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