Историк обвинил русских в уничтожении украинцев

Историк обвинил русских в уничтожении украинцев
Фото: Dmytro Smolyenko / Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжениеПобеда Турции над Украиной: как союзники уничтожают Незалежную
В Незалежной продолжают отрабатывать антироссийскую повестку

Особо просвещенные представители украинского сообщества на регулярной основе брызжут ядом в сторону нашего государства. По мнению некоторых незалежных, Россия виновна во всех смертных грехах и тем более трагедиях самих украинцев. Местный историк Ростислав Мартинюк заявил, что именно наша страна должна нести ответственность за то, что в Незалежной разразился демографический кризис.

Украинец решил припомнить тяжелые времена первой половины прошлого века. Тогда в ряде регионов Советского Союза разразился страшный голод. Трагедия унесла жизни нескольких миллионов советских граждан. Однако, привыкшие спекулировать на исторических фактах незалежные решили обозвать этот тяжелый для всего СССР период "голодомором" и объявили, что центральные власти Союза якобы намеренно с какими-то неведомыми целями морили голодом именно украинцев.

Теперь Мартинюк, основываясь на том, что те события привели к большим потерям среди жителей Украины, утверждает, что русские якобы специально истребили предков нынешних незалежных, и именно поэтому население Украины так малочисленно. Свои измышления эксперт опубликовал в издании Gazeta.ua.

Каким-то образом украинский спец подсчитал, что к текущему году в государстве должно было проживать не менее ста миллионов человек, а живет всего около 45 миллионов. И виноваты в этом мы.

"У нас серьезные вопросы к русским", – передает слова историка телеканал "360".

Просвещенный эксперт считает, что молодые украинцы должны регулярно подавать в суд на Россию из-за событий прошлого века.

К слову, недавно в Италии произошел любопытный инцидент. В одном из местных учебников Украину включили в состав России.

Источник: Gazeta.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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суть Панаса....
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Еще не один хохол не сказал:Мы построим.Мы создадим.Мы восстановим.Мы будем работать.НИ ОДИН!Все, как один блеят:Нам помогут.Нам дадут.Нас накормят.Нас примут.Нам отменят.Рабская психология попрошаек...Хохлам пипец!Потому, что по своей сути хохол продажный. Это смысл его - продаться.Потому что весь мир с ними. Одна нога в РФ, другая - в Европе, между ними - все, кому не лень.Такова их природа ... Их имели ВСЕ- поляки, мадьяры, немцы, турки...литовцы. Вот и отложилось в памяти.Мстят ахрессору как могут, не покладая рук и раздвигая ноги и становясь раком..
Бытие определяет сознание...
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30 лет деградации, потери миллионов граждан, промышленности, образования культуры, языка, истории, чести. Культивирование всяческой человеческой мразоты, отрицательный отбор во власть, человеческие отбросы в медиа. Какими нужно быть тупыми и днищем, чтобы продолжать визжать во "славу" помойки.
Настоящий Одессит
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Гость308185
Там уже далеко не 45 миллионов, а 26, против 53 в 1991 году. И продолжают вымирать и убегать оттуда со страшной силой. Но это же мелочи, зато оставшиеся 26 миллионов могут высрать (нагадить) самую большую кучу фекалий в виде тризуба и в очередной раз попасть в книгу рекордов с очередной никчемной тупостью. А других достижений там нет и не уже будет.
Толи еще будет после зимы. У хохлоебов яйца не железные.
Гость308185
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Там уже далеко не 45 миллионов, а 26, против 53 в 1991 году. И продолжают вымирать и убегать оттуда со страшной силой. Но это же мелочи, зато оставшиеся 26 миллионов могут высрать (нагадить) самую большую кучу фекалий в виде тризуба и в очередной раз попасть в книгу рекордов с очередной никчемной тупостью. А других достижений там нет и не уже будет.
Настоящий Одессит
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Хохлятское быдло не может успокоится. Идиотизм крепчает.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Жаль, что не всех укроБАБУИНОВ своевременно уничтожили!
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