Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Кремль и Белый дом готовятся к новой встрече лидеров. Об этом украинскому изданию "Страна" сообщил дипломатический источник в Вашингтоне.

Отмечается, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться совсем скоро, осенью, возможно даже уже в октябре текущего года. 

В повестке дня – широкий круг вопросов: "Стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украина, Афганистан и Центральная Азия, Ближний Восток", – приводит издание слова дипломата. Где может пройти встреча, не уточняется.

Путин и Байден ранее встречались на двусторонних переговорах в Женеве в июне 2021 года.

1 сентября в Вашингтон летал президент Украины Владимир Зеленский. После его встречи с Байденом пошли разговоры, что теперь он готовится и к переговорам с  Путиным. Но в Москве ответили, что пока не видят проявлений соответствующей "политической воли" со стороны Киева.

Источник: Страна
Николай ВИКТОРОВ
Шаман
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Понятно, на РФ навесят гирю в виде Афганистана, за похлопывание по плечу коротышки. Так что граждане силовики готовьтесь, скоро вас пошлют удобрять своим мясом раскаленные горы афгана, чтоб кремлевский ногодрыжка мог потусоваться среди больших дядей.
Гость308185
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Сейчас начнется вонь и жижа со стороны юго-восточной часть России, мол, ни слова о быдланах без быдланов. Закончится все как обычно - лидеры РФ и США порешают, а этим просто скажут что они теперь будут делать и как жить. Так и должно быть с колониями, решения принимаются в метрополии.
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