Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Кремль и Белый дом готовятся к новой встрече лидеров. Об этом украинскому изданию "Страна" сообщил дипломатический источник в Вашингтоне.

Отмечается, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться совсем скоро, осенью, возможно даже уже в октябре текущего года.

В повестке дня – широкий круг вопросов: "Стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украина, Афганистан и Центральная Азия, Ближний Восток", – приводит издание слова дипломата. Где может пройти встреча, не уточняется.

Путин и Байден ранее встречались на двусторонних переговорах в Женеве в июне 2021 года.

1 сентября в Вашингтон летал президент Украины Владимир Зеленский. После его встречи с Байденом пошли разговоры, что теперь он готовится и к переговорам с Путиным. Но в Москве ответили, что пока не видят проявлений соответствующей "политической воли" со стороны Киева.