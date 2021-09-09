Журналисты и блогеры записываются на онлайн-голосование

Активным людям некогда терять время хождением на избирательный участок

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму – это лучшее, что можно было придумать для людей, у которых день расписан поминутно. Как пояснила медиаменеджер Тина Канделаки, нет смысла "тратить время на посещение избирательного участка тогда, когда в этом нет никакой необходимости".

По мнению Канделаки, голосование онлайн займет примерно пару минут.

"Что можно успеть сделать за две минуты? Налить чашку кофе, вызвать такси, сделать перевод через онлайн-банк",

– перечисляет журналистка и подчеркивает – эти две минуты на то, чтобы проголосовать на выборах– 2021 через интернет, у нее тоже есть.

Зарегистрировался на участие в онлайн-выборах и журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

А блогер-"миллионница" Эльмира Ылясова рассказала, что голосовать онлайн будет не только она с мужем, но и ее пожилая мама, что особенно радует в период коронавируса.

"Пошли вопросы в директ: "Эля, за кого голосовать", "посоветуйте". Ну вы что, дорогие мои? Ребят, вы же меня знаете, я никогда и ни за кого не буду агитировать. Это дело лично каждого", – подчеркивает Ылясова. Но что касается способа голосования, то тут она не скрывает свой выбор и поясняет его:

"Друзья, онлайн-голосование – это хороший вариант, если вам вечно некогда, или вы вдруг уехали на отдых, или просто не хочется тратить время в выходной. Мы так и сделаем".

Выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября. Москвичи имеют возможность проголосовать онлайн. Для этого нужно до вечера 13 сентября подать заявку на городском портале mos.ru или через мобильное приложение.