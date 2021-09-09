Один обвинял Зеленского, другой пытался отстоять его честь

О неутешительном положении Незалежной можно судить, в частности, по эксцессам, которые происходят в среде местных законодателей. Воинственно настроенные украинцы мало интересуются нормами этикета и готовы устраивать драку прямо во время заседания Верховной рады. На этот раз потасовка началась из-за задетого достоинства украинского лидера Владимира Зеленского.



Выступить против главнокомандующего страны решился депутат Гео Лерос. Стоит отметить, что относительно недавно этого товарища выгнали из пропрезидентской партии "Слуга народа". Причиной гнева парламентария стала ситуация вокруг дела 33 россиян в Белоруссии. На Украине их называют бойцами ЧВК Вагнера.

Лерос задал провокационный вопрос по поводу того, кто повинен в срыве спецоперации украинской разведки. Депутат явно дал понять, что считает ответственным за провал Зеленского и его ближайших приспешников.

"Вы превращаете эту страну в мафию", – обратился к главнокомандующему смелый депутат.

Его бывший коллега по партии Николай Тищенко не мог простить такое оскорбление в адрес своего высокого начальника. Он с кулаками бросился на спикера, отнял у него микрофон и попытался столкнуть с трибуны.

Впрочем, другие законодатели решили вспомнить, что Украина стремится войти в цивилизованный демократический мир Европы, а значит должна уважать право каждого высказаться. В конце концов Тищенко пришлось смириться, и Леросу дали договорить, пишет РИА "Новости".

"Вы самое большое посмешище страны", – закончил свою тираду в адрес Зеленского недовольный депутат.

Кстати, недавно опытный украинский эксперт Руслан Бортник объяснил, почему Зеленский остро нуждается в разговоре с нашим президентом Владимиром Путиным.