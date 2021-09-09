В Киеве считают, что Москва специально играет мускулами, наказывая преступников

Украинское государство продолжает жить по законам параллельного мира. Так, глава местного МИД Дмитрий Кулеба считает несправедливым арест украинских диверсантов, взорвавших газопровод в Крымской республике.



По мнению руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной, эти бандиты ничего плохого не сделали. Судя по всему, в мире Кулебы порча российского имущества не должна преследоваться по закону.

"К русским у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность", – приводит слова одиозного политика издание "УНИАН".

Именно так украинский министр прокомментировал взятие под стражу злоумышленников, которые подорвали газопровод в Крыму. По мнению Кулебы, наши правоохранители неслучайно схватили преступников в день, когда представители киевского режима проводили так называемый саммит "Крымская платформа".

Министр с Незалежной убежден, что данные действия являются местью "успешным" украинцам. Кулеба считает итоги саммита, на котором не присутствовало ни одно значимое лицо из Европы и США, превосходными. Мол, Россия так обозлилась из-за "достижений" незалежных, что схватила под стражу "невинных" граждан этой страны. Министр пафосно пообещал сделать все возможное для их освобождения.

Стоит отметить, что сами "невиновные" уже вовсю дают признательные показания. Выяснилось, что подорвать газопровод им помогла головка сыра.