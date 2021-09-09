В Белоруссии объяснили приостановку прокачки российской нефти в Европу

В Белоруссии объяснили приостановку прокачки российской нефти в Европу
Фото: Sammlung Heinz/ZB/www.globallookpress.com
В госконцерне указали, что ситуация была штатной

"Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в венгерском направлении в штатном режиме. Ни о какой экстренной ситуации нет и речи, о чем заявили 9 сентября представители государственного концерна.

Как отмечает источник, до этого в "Транснефти" заявляли, что до 13 сентября белорусская сторона приостановила прокачку топлива в направлении Венгрии и Словакии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса – Броды".

Позднее "Белнефтехим" прокомментировал новость о прокачке, заявив, что ни о какой экстренности говорить не приходится – приостановка прокачки прошла в штатном режиме с предварительным согласованием всех необходимых сторон.

В пресс-службе "Белнефтехима" также указали, комментируя для СМИ ситуацию, что приостановка прокачки не принесет ущерба объемам, которые подаются в венгерском направлении. Более того, белорусский госконцерн заявил, что имеет место быть даже профицит технических возможностей, которые позволяют наращивать объемы прокачки – при соответствующем желании со стороны партнеров "Белнефтехима".

В государственном концерне также заявили, отвечая на вопрос журналистов, что Белоруссия готовится к приему азербайджанской нефти по трубопроводу "Одесса – Броды".

Летом этого года Минск сообщил о временной приостановке прокачки топлива по "Дружбе" в польском направлении, указав, что такая мера вызвана необходимостью проведения регламентных работ на объекте сроком в несколько дней. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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