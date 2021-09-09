К системе "умного голосования" в России причастны США – Климов

Имя и фамилия источника известны

В тестировании технологий так называемого "умного голосования" участвовала компания из США. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По задумке создателей, система "умного голосования" должна подсказывать избирателям, какого кандидата не от партии власти следует поддержать на выборах. "Человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют", – пояснил смысл идеи Андрей Климов.

Российские специалисты вычислили 134 тестировщиков этой системы и их источник – им оказался некий Рубанов Роман Викторович.

"Это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США",

– поделился информацией сенатор.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование". Основанием послужило требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (НКО-иноагент, признан в РФ экстремистской организацией).

О том, что в России зафиксировали попытки внешнего вмешательства в выборы в Госдуму, говорилось в докладе, обнародованном летом 2021 года.