Специалисты из РФ предупреждают о плачевном состоянии уникальных образцов космической промышленности СССР

Эпопея со вторым летным образцом советского орбитального корабля "Буран" набирает обороты. Сегодня гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил владельца казахстанской Ракетно-космической компании "Байконур" Даурена Мусу в ненадлежащем уходе за уникальной техникой.

Напомним, данный гражданин ранее заявил, что не даст забрать "Буран" в РФ и объявил себя собственником практически готового летного образца многоразового корабля.

"Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения", – написал Рогозин в "Фейсбуке" Мусы.

Глава российского госконцерна отметил, что дальнейшее пребывание двух "Буранов" (второй – макет) и сверхтяжелой ракеты "Энергия-М" в корпусах на Байконуре "грозит утерей матчасти".

"Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин", – призвал оппонента Рогозин.

Топ-менеджер подчеркнул, что Москва не собирается вывозить из Казахстана "Буран" без разрешения Астаны. Он отметил, что российские специалисты регулярно оценивают техническое состояние двух "Буранов" и одной "Энергии-М", и их оценки неутешительные.

Рогозин не исключил, что Муса использует информацию в СМИ для разжигания страстей среди общественности. Глава "Роскосмоса" надеется, что советские технические образцы "обретут более заботливого хозяина" или принудят их нынешних владельцев "вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение".

Добавим, заявления со стороны Мусы прозвучали после того, как 6 сентября появилось сообщение о том, что специалисты московского НПО "Молния" готовятся вернуть "Буран" в Россию.